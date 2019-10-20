Çok şaşıracaksınız! Parmak şekliniz karakterinizi anlatıyor! İşte cevabı
Çok şaşıracaksınız! Parmak şekliniz karakterinizi anlatıyor! İşte cevabı... Her insanın avuç içindeki çizgiler farklı ve bu çizgiler o kişinin yaşamı hakkında önemli ipuçları veriyor. İnanması güç gelse de parmak şekli kişiler hakkında fikir veriyor. İnanması güç gelse de parmak şekli kişiler hakkında fikir veriyor. Kendi parmak şeklinize en yakın modeli seçip, parmağınızın karakterinize etkisini öğrenin. Başlıyoruz! Karakter: Bir nesnenin, bir bireyin ya da topluluğun kendine özgü olan, onu başkalarından ayıran temel belirti, onun davranışlarını belirleyen ana özelliktir.
20.10.2019 17:13
- Son Güncelleme: 20.10.2019 17:13
Her insanın avuç içindeki çizgiler farklı ve bu çizgiler o kişinin yaşamı hakkında önemli ipuçları veriyor.
Parmak şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Kişiliğiniz hakkında parmaklarınız ipuçları veriyor. İnanması güç gelse de parmak şekli kişiler hakkında fikir veriyor. Kendi parmak şeklinize en yakın modeli seçip, parmağınızın karakterinize etkisini öğrenin. Başlıyoruz!
A tipi parmağa sahipseniz...
Tam bir kapalı kutusunuz! Duygularınızı saklarsınız, asla dışarı yansıtmazsınız. İçeride oldukça duygusal olsanız da, dışarıdan gayet soğuk görünürsünüz. Güçlü ve sağlam bir duruş, sizin imajınızın temelini oluşturur.
Yalanlardan ve dalavereden nefret edersiniz. Doğrular ve dürüstlük sizin için tek yoldur.Komik olmayan şeylere bile, sırf karşınızdakini mutlu etmek için gülecek kadar naziksiniz.
Sizle tanışan insanlar genelde dışarıdan çok soğuk ve mesafeli göründüğünüzü, tanıyınca hiç de öyle olmadığınızı anladıklarını söylerler.