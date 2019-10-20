Çok şaşıracaksınız! Parmak şekliniz karakterinizi anlatıyor! İşte cevabı

Çok şaşıracaksınız! Parmak şekliniz karakterinizi anlatıyor! İşte cevabı... Her insanın avuç içindeki çizgiler farklı ve bu çizgiler o kişinin yaşamı hakkında önemli ipuçları veriyor. İnanması güç gelse de parmak şekli kişiler hakkında fikir veriyor. İnanması güç gelse de parmak şekli kişiler hakkında fikir veriyor. Kendi parmak şeklinize en yakın modeli seçip, parmağınızın karakterinize etkisini öğrenin. Başlıyoruz! Karakter: Bir nesnenin, bir bireyin ya da topluluğun kendine özgü olan, onu başkalarından ayıran temel belirti, onun davranışlarını belirleyen ana özelliktir.





20.10.2019 17:13 - Son Güncelleme: 20.10.2019 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





