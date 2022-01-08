Karnındaki şişlik için gitti içinden çıkan doktorları bile şoke etti! Yer uzak değil Kayseri! 64 kilo girdi 55 kilo çıktı

Kayseri'de doktorları dahi şoke eden bir ameliyat gerçekleşti. Bir kadının karnından çıkanlar şaşkına çeviri. Karın şişliği ve kilo şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran 2 çocuk annesi kadının karnından 9 kilo tümör çıktı. Hasta 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo olarak çıktı. İşte o görüntüler...