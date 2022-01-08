Karnındaki şişlik için gitti içinden çıkan doktorları bile şoke etti! Yer uzak değil Kayseri! 64 kilo girdi 55 kilo çıktı
Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı... 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Yeter Altıntaş, karnındaki şişlik ve kilo şikayetiyle hastanenin kapısını çaldı. Kendisi ve ailesi bambaşka şeyler beklerken doktorlar onu apar topar ameliyata aldı. Yeter Altıntaş girdiği operasyondan 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo olarak çıkarken, karnından çıkanlarsa doktorları bile şoke etti.
08.01.2022 11:16
- Son Güncelleme: 08.01.2022 11:16
Kayseri'de doktorları dahi şoke eden bir ameliyat gerçekleşti. Bir kadının karnından çıkanlar şaşkına çeviri. Karın şişliği ve kilo şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran 2 çocuk annesi kadının karnından 9 kilo tümör çıktı. Hasta 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo olarak çıktı. İşte o görüntüler...
Karın şişliği ve kilo şikayeti nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen iki çocuk annesi Yeter Altıntaş'ın, yapılan muayene ve tahlillerin ardından yumurtalık bölgesine yakın bir yerde tümör olduğu saptandı.