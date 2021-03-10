Dev kazanç! Çarkıfelek meyvesi üretiyor! 3 milyon lira...

Dekardan 100- 150 bin lira arasında gelir sağlıyor çiftçi. Ben de 20 dekar Alanya'da ekimini yaptım. Şu anda çiçeklenmeye başladı. Temmuz- eylül ayı gibi hasat yapacağız. Yılda 2 defa meyve veriyor ürün. İhracatı var. Tüm Avrupa'ya ve Rusya'ya kilosunu 5 Euro'dan alıcı kapıda bekliyor.