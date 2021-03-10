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Dev kazanç! Çarkıfelek meyvesi üretiyor! 3 milyon lira...

Antalya Gazipaşa'da "çarkıfelek", "aşk meyvesi", "gençlik iksiri" adıyla bilinen passiflora (passion fruit) isimli meyvenin hasadı başladı. İsa Görgüler, bir yıl önce deneme amaçlı 500 metrekare açık alana ekimle başladığı işte bugüne kadar 3 milyon lira kazandı.

10.03.2021 14:18 - Son Güncelleme: 10.03.2021 14:44
Dev kazanç! Çarkıfelek meyvesi üretiyor! 3 milyon lira...

Gazipaşa'da muz, avokado, passiflora (çarkıfelek), liçi (lychee- kral meyvesi), longan, mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi gibi ürünler üretiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dev kazanç! Çarkıfelek meyvesi üretiyor! 3 milyon lira...

"KİLOSUNU TOPTAN 75 LİRADAN VERİYORUM"
Gazipaşa Muzkent Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İsa Görgülüer'in bir yıl önce 500 metrekare açık alana ektiği passiflora meyvelerinin hasadını yapmaya başladı. Görgülüer, "Temmuz ile eylül ayları içerisinde ektiğimiz ürünün ilk hasadını yapmıştık. Şimdi ikinci hasadımızı mart ayı içerisinde yapıyoruz. Verim olarak gayet güzel bir ürün. Kilosunu toptan 75 liradan veriyorum. Herkese ekmeyi tavsiye ederim. Yerimi daha da büyüteceğim" dedi.

Dev kazanç! Çarkıfelek meyvesi üretiyor! 3 milyon lira...

YURT DIŞINDAN GELEN 250, TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN 90 LİRA
Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa Ezici, "Çarkıfelek meyvesinin hasadını yapıyor çiftçi. Ben de sertifikalı fidan desteği veriyorum. 1 dekara yaklaşık 444 fidan ekiliyor. Dekardan 4 ile 7 ton arası verim elde ediliyor.

Dev kazanç! Çarkıfelek meyvesi üretiyor! 3 milyon lira...

Dekardan 100- 150 bin lira arasında gelir sağlıyor çiftçi. Ben de 20 dekar Alanya'da ekimini yaptım. Şu anda çiçeklenmeye başladı. Temmuz- eylül ayı gibi hasat yapacağız. Yılda 2 defa meyve veriyor ürün. İhracatı var. Tüm Avrupa'ya ve Rusya'ya kilosunu 5 Euro'dan alıcı kapıda bekliyor.

Dev kazanç! Çarkıfelek meyvesi üretiyor! 3 milyon lira...

Üretimde hedefimize ulaşınca hem iç piyasaya hem de dış piyasaya vereceğiz. Üreticiler Antalya ve ilçelerinde ekimine başladı. Çok karlı bir ürün. Bu ürün normalde Avrupa'ya Kolombiya'dan geliyor. Türkiye'de bir markette kilosu 250 liradan satılıyor. Şu anda yerli ürünleri üretici toptan 75 liradan veriyor.

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