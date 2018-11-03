Ünlülerin akrabaları

Sinan Sümer'i ilk duyduğunuzda isminden çıkaramayabilirsiniz. Beyaz Gelincik'teki 'Selim' ya da Elveda Derken'deki 'Ege' dersek hatırlarsınız belki. Sinan Sümer, 1977'de henüz 41 yaşında hayatını kaybeden aktör ve oyun yazarı Güner Sümer'in oyuncu Suna Selen'le olan evliliğinden olan oğlu. Suna Selen daha sonra Münir Özkul'la evlendiği için Özkul, Sinan Sümer'in üvey babası oluyor. Bitti mi? Hayır. Roman ve oyun yazarı Adalet Ağaoğlu da Sinan Sümer'in halası. Adalet Ağaoğlu, merhum Güner Sümer'in ablası. Güner Sümer vefat ettiğinde Sinan Sümer iki yaşındaydı.