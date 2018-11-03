Ünlülerin akrabaları

Ünlülerin pek bilinmeyen akrabalarını sizler için derledik...

3 Kasım 2018 Cumartesi, 08:50:50 Güncelleme: 08:58:59
Ünlülerin akrabaları
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Ünlülerin akrabaları

Sinan Sümer'i ilk duyduğunuzda isminden çıkaramayabilirsiniz. Beyaz Gelincik'teki 'Selim' ya da Elveda Derken'deki 'Ege' dersek hatırlarsınız belki. Sinan Sümer, 1977'de henüz 41 yaşında hayatını kaybeden aktör ve oyun yazarı Güner Sümer'in oyuncu Suna Selen'le olan evliliğinden olan oğlu. Suna Selen daha sonra Münir Özkul'la evlendiği için Özkul, Sinan Sümer'in üvey babası oluyor. Bitti mi? Hayır. Roman ve oyun yazarı Adalet Ağaoğlu da Sinan Sümer'in halası. Adalet Ağaoğlu, merhum Güner Sümer'in ablası. Güner Sümer vefat ettiğinde Sinan Sümer iki yaşındaydı.

Ünlülerin akrabaları
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Ünlülerin akrabaları

Miss Dream Of The World Türkiye birincisi olan, bir dönem Demet Akalın'ın vokalistliğini ve Serdar Ortaç'ın dansçılığını yapan Hazal Müezzinoğlu; pek çok Komedi filminde rol alan Nermin Denizci'nin kızı. 24 yaşındaki Hazal, 2008'de bir trafik kazasında can verdi. Hazal'ın sevgilisi Engin Temel de birkaç ay sonra bir cinayete kurban gitti.

Ünlülerin akrabaları
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Ünlülerin akrabaları

Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

Ünlülerin akrabaları
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Ünlülerin akrabaları

İşte Toprak Sergen ve abisi Burak Sergen.

Ünlülerin akrabaları
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Ünlülerin akrabaları

Miray Daner, Vatanım Sensin, dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla beğeni kazanan ve gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor.

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