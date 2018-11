Ünlülerin akrabaları

Miss Dream Of The World Türkiye birincisi olan, bir dönem Demet Akalın'ın vokalistliğini ve Serdar Ortaç'ın dansçılığını yapan Hazal Müezzinoğlu; pek çok Komedi filminde rol alan Nermin Denizci'nin kızı. 24 yaşındaki Hazal, 2008'de bir trafik kazasında can verdi. Hazal'ın sevgilisi Engin Temel de birkaç ay sonra bir cinayete kurban gitti.