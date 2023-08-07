Müziğe adanmış bir ömür! Erkin Koray'ın gençlikten bugüne gelen başarı hikayesi!

BAŞARILARLA DOLU KARİYER Erkin Koray , Türk rock, Hard Rock ve Anadolu Rock 'ın efsane ismi. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde özgün eserler vermiş olmakla birlikte birçok türküyü yeniden düzenlemiştir.

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Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir.