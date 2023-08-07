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Müziğe adanmış bir ömür! Erkin Koray'ın gençlikten bugüne gelen başarı hikayesi!

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti. Ömrünü müziğe adayan usta sanatçının başarıları ve anıları hafızadalardaki yerini hala koruyor. Elektro bağlamayı icat eden adam olarak bilinen Erkin Koray'ın hayatını ve başarılarını sizler için derledik. İşte ömrünü müziğe adamış Erkin Koray hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 22:36 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 22:49
Müziğe adanmış bir ömür! Erkin Koray’ın gençlikten bugüne gelen başarı hikayesi! 1

Kanada'da yaşayan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti. Türk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının akciğer rahatsızlığının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Koray'ın ölüm haberini kızı Damla Koray duyurdu.

Müziğe adanmış bir ömür! Erkin Koray’ın gençlikten bugüne gelen başarı hikayesi! 2

BAŞARILARLA DOLU KARİYER
Erkin Koray, Türk rock, Hard Rock ve Anadolu Rock'ın efsane ismi. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde özgün eserler vermiş olmakla birlikte birçok türküyü yeniden düzenlemiştir.

Müziğe adanmış bir ömür! Erkin Koray’ın gençlikten bugüne gelen başarı hikayesi! 3

Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir.

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