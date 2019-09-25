Ülkemizdeki 81 ilin nüfusuna hiç böyle baktınız mı? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı…

Ülkemizde en çok göç alan il İstanbul oldu. Marmara bölgesi ise göç alma konusunda zirvede yer alıyor. Özellikle Anadolu'dan gelen göçler Marmara ve Ege bölgelerinin nüfuslarında ciddi artışlara neden oldu. Büyükşehirlerin nüfusu her geçen gün artarken yapılan bir araştırmayla, memleketlerin gerçek nüfusları ortaya çıktı. Peki, ülkemizdeki 81 ilin nüfusuna hiç böyle baktınız mı? İşte o rakamlar...

25.09.2019 01:36 - Son Güncelleme: 25.09.2019 01:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





