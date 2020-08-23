Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti! Giresun’daki selden zarar gören yolları yeniliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da sağanak nedeniyle oluşan sel sularının bazı bölgelerde heyelana ve dere taşmasına neden olduğunu belirterek, sel nedeniyle bazı yolların zarar gördüğünü açıkladı. Bakanlık, Yağlıdere –Alucra yolunun üç ayrı noktasında ana derenin taşması sonucu yolda kopmalar, 35'nci kilometrede de heyelan meydana geldiğini kaydederek söz konusu yolun dört ayrı noktadan kapandığını bildirdi.

(Dereli Devlet Yolu)