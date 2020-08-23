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Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti! Giresun’daki selden zarar gören yolları yeniliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da yaşanan yoğun yağışlarda sel suları nedeniyle zarar gören Yağlıdere –Alucra yolu, Ayrım Dereli –Şebinkarahisar yolu, Kovanlık-Aydındere yolu, Tirebolu-Doğankent yolu ile Espiye-Soğukpınar yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yenileme çalışmalarının hızla başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, sel nedeniyle zarar gören ve kapanan yolların üçünde trafiğin tek şeritten açıldığını ve söz konusu yolların yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Bakanlık tarafından arama –kurtarma çalışmaları yapılan bölgeye iş makinelerinin de yollandığı bildirildi.

23.08.2020 21:10 - Son Güncelleme: 23.08.2020 21:10
Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti! Giresun’daki selden zarar gören yolları yeniliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da yaşanan yoğun yağışlarda sel suları nedeniyle zarar gören Yağlıdere –Alucra yolu, Ayrım Dereli –Şebinkarahisar yolu, Kovanlık-Aydındere yolu, Tirebolu-Doğankent yolu ile Espiye-Soğukpınar yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yenileme çalışmalarının hızla başlatıldığını açıkladı.

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Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti! Giresun’daki selden zarar gören yolları yeniliyor

Bakanlık, sel nedeniyle zarar gören ve kapanan yolların üçünde trafiğin tek şeritten açıldığını ve söz konusu yolların yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Bakanlık tarafından arama –kurtarma çalışmaları yapılan bölgeye iş makinelerinin de yollandığı bildirildi.

(Dereli Devlet Yolu)

Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti! Giresun’daki selden zarar gören yolları yeniliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da sağanak nedeniyle oluşan sel sularının bazı bölgelerde heyelana ve dere taşmasına neden olduğunu belirterek, sel nedeniyle bazı yolların zarar gördüğünü açıkladı. Bakanlık, Yağlıdere –Alucra yolunun üç ayrı noktasında ana derenin taşması sonucu yolda kopmalar, 35'nci kilometrede de heyelan meydana geldiğini kaydederek söz konusu yolun dört ayrı noktadan kapandığını bildirdi.

(Dereli Devlet Yolu)

Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti! Giresun’daki selden zarar gören yolları yeniliyor

Güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolun açılabilmesi için çalışmaların hemen başlatıldığı vurgulanarak, trafiğin tek şeritten verilebilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalara devam edildiği bildirildi.

(Dereli Devlet Yolu)

Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti! Giresun’daki selden zarar gören yolları yeniliyor

Ayrım Dereli devlet yolunda ise 12 ve 23'üncü kilometreler arası yoğun olmak üzere muhtelif kesimlerde dere yatağının taşması nedeniyle taş düşmelerinin meydana geldiği ve güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolun gece boyunca yapılan çalışmalar sayesinde sabah saatlerinde trafiğe geçit verir hale getirildiği açıklandı.

(Dereli Devlet Yolu)

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