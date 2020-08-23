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Giresun'dan sonra Rize'de felaket! Şiddetli yağış sonrası 2 bina boşaltıldı

Son dakika haberine göre, Rize'de şiddetli yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı, sel sularına kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı.

23.08.2020 09:23 - Son Güncelleme: 23.08.2020 09:33
Son dakika! Rize ve Giresun'daki şiddetli yağış sonrası 2 bina boşaltıldı

Rize ve Giresun'da şiddetli yağmur sebebiyle heyelan oluştu. Bölgede yaşayanlar arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarıldı. Heyelan sebebiyle yaralıların da olduğu aktarıldı. Şiddetli yağmurlar sebebiyle de 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Son dakika! Rize ve Giresun'daki şiddetli yağış sonrası 2 bina boşaltıldı

Şiddetli yağışın ardından il genelinde 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 2 kişi yaralandı Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan yağış, İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli, Ardeşen ve merkez ilçelerinin yanı sıra merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde hasara neden oldu.

Son dakika! Rize ve Giresun'daki şiddetli yağış sonrası 2 bina boşaltıldı

2 BİNA BOŞALTILDI

Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Başköy'de derenin taşması nedeniyle tedbir amacı ile biri üç katlı, biri 2 katlı iki ev boşaltıldı. Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde de heyelan nedeniyle Dursun Ali Toptan'a ait altında ekmek fırını bulunan 5 katlı bina ile iki katlı ev boşaltıldı.

İl genelince çok sayıda otomobilde sel suları ve heyelan nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Son dakika! Rize ve Giresun'daki şiddetli yağış sonrası 2 bina boşaltıldı

Sel sularına kapılan Hamide Kayış ile heyelan altında kalan Mustafa İnce yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan her iki vatandaşın da vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika! Rize ve Giresun'daki şiddetli yağış sonrası 2 bina boşaltıldı

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yağmur nedeniyle merkez ve ilçelerde zemin kattaki dükkanlarda su baskını nedeniyle hasar oluştuğu kaydedildi. Jandarma ve AFAD ekipleri heyelan ve sel suları nedeniyle mahsur kalan 15 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

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