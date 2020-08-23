Giresun'dan sonra Rize'de felaket! Şiddetli yağış sonrası 2 bina boşaltıldı

2 BİNA BOŞALTILDI

Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Başköy'de derenin taşması nedeniyle tedbir amacı ile biri üç katlı, biri 2 katlı iki ev boşaltıldı. Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde de heyelan nedeniyle Dursun Ali Toptan'a ait altında ekmek fırını bulunan 5 katlı bina ile iki katlı ev boşaltıldı.

İl genelince çok sayıda otomobilde sel suları ve heyelan nedeniyle maddi hasar meydana geldi.