Ucuz öğretmenler günü hediyeleri (24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri)
Eğitimimizin mimarı öğretmenlerin özel günü 24 Kasım Öğretmenler Günü geldi çattı. Öğretmenlerini sevindirmek isteyenler Öğretmenler Günü hediyesi ne alabilirim diye düşünüyor. Sınırsız seçenek arasında bir Öğretmenler Günü hediyesi seçmek hayli zor. Kimileri değişik ve yaratıcı Öğretmenler Günü hediyesi ararken, kimileri el yapımı veya klasik hediyeler tercih ediyor. Bizde sizler için ucuz Öğretmenler Günü hediyelerini derledik. İşte henüz ne alacağını karar vermeyip, alternatif arayanlara özel öneri niteliğindeki Öğretmenler Günü hediye tavsiyeleri.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?
Öğretmenler günün ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanıyor. Öğretmenler gününün Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni Bakanlar Kurulu'nın Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermesi ve bu unvanın, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmesidir.
DİĞER ÜLKELERDE DURUM NE?
Öğretmenler günü dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde kutlanan hatta bazı ülkelerde resmi tatil ilan edilen bir gün. 1994 yılından beri çoğu ülkede öğretmenler günü UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tavsiyesiyle 5 Ekim'de kutlanır. 5 Ekim gününün anlamı ise 1966 yılında Fransa'nın Paris şehrinde yapılan "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı" sonucunda UNESCO temsilcileri ile ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümü olmasıdır.