Ucuz öğretmenler günü hediyeleri (24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri)

Eğitimimizin mimarı öğretmenlerin özel günü 24 Kasım Öğretmenler Günü geldi çattı. Öğretmenlerini sevindirmek isteyenler Öğretmenler Günü hediyesi ne alabilirim diye düşünüyor. Sınırsız seçenek arasında bir Öğretmenler Günü hediyesi seçmek hayli zor. Kimileri değişik ve yaratıcı Öğretmenler Günü hediyesi ararken, kimileri el yapımı veya klasik hediyeler tercih ediyor. Bizde sizler için ucuz Öğretmenler Günü hediyelerini derledik. İşte henüz ne alacağını karar vermeyip, alternatif arayanlara özel öneri niteliğindeki Öğretmenler Günü hediye tavsiyeleri.

21 Kasım 2018 Çarşamba, 17:07:38 Güncelleme: 17:18:28
Ucuz öğretmenler günü hediyeleri (24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri)

Öğrenciler bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kala binbir seçenek arasında kalanlar Öğretmenler Günün'nde ne hediye alabilirim diye kara kara düşünüyor.

Ucuz öğretmenler günü hediyeleri (24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri)

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Öğretmenler günün ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanıyor. Öğretmenler gününün Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni Bakanlar Kurulu'nın Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermesi ve bu unvanın, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmesidir.

Ucuz öğretmenler günü hediyeleri (24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri)

DİĞER ÜLKELERDE DURUM NE?

Öğretmenler günü dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde kutlanan hatta bazı ülkelerde resmi tatil ilan edilen bir gün. 1994 yılından beri çoğu ülkede öğretmenler günü UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tavsiyesiyle 5 Ekim'de kutlanır. 5 Ekim gününün anlamı ise 1966 yılında Fransa'nın Paris şehrinde yapılan "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı" sonucunda UNESCO temsilcileri ile ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümü olmasıdır.

Ucuz öğretmenler günü hediyeleri (24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri)

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Çikolata: Öğretmeniniz için hazırlatacağınız özel yapım bir çikolata, öğretmeninizi mutlu edecek en ideal hediyeler arasında yer almaktadır.

Ucuz öğretmenler günü hediyeleri (24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri)

Kişiye Özel Kalemler: Her ne kadar öğretmenler günü hediyesi önerisi için klişe olarak görülse de, öğretmeninize özel kaliteli bir kalem tercih etmek onun gönlünü fethedecek, aynı zamanda gözündeki kıymeti oldukça büyük olacaktır.

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