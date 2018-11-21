Ucuz öğretmenler günü hediyeleri (24 Kasım Öğretmenler Günü hediye önerileri)

DİĞER ÜLKELERDE DURUM NE?

Öğretmenler günü dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde kutlanan hatta bazı ülkelerde resmi tatil ilan edilen bir gün. 1994 yılından beri çoğu ülkede öğretmenler günü UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tavsiyesiyle 5 Ekim'de kutlanır. 5 Ekim gününün anlamı ise 1966 yılında Fransa'nın Paris şehrinde yapılan "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı" sonucunda UNESCO temsilcileri ile ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümü olmasıdır.