Sahte plaka cezası ne kadar? İkiz plaka kullanmanın cezası nedir? 2018 trafik cezaları
Trafik cezalarında yeni düzenlemeler yapıldı. Bakanlık tarafından trafikte uyumu ve can güvenliğini sağlamak için düzenleme yapılan yeni trafik cezaları belli oldu. Bunlardan biri de sahte plaka kullanımı. Peki, yeni düzenleme ile sahte plaka kullanan sürücü ne kadar ceza ödeyecek? İkiz plaka kullanmanın cezası nedir?
İkiz plaka kullanmanın cezası nedir? Bakanlık tarafından yayınlanan yeni trafik cezaları belli oldu. Bunlardan biri de sahte plaka kullanımı. Başkasına ait plaka kullanımı yapan sürücülerin önüne geçmek için yüzde 14 ceza artırımı yapıldı. Peki, ikiz plaka yani sahte plaka cezası ne kadar? İşte detaylar...
HURDA ARAÇLARA CEZA
Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi verilecek.
Genel Müdürlüğü ağırlık ve boyut yönünden denetime tabi tuttuğu araçları, takograf ve çalışma-dinlenme süreleri yönünden denetleyebilecek, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleyebilecek.
Tescil Belgesi, Tescil Plakası almadan ve hurdaya ayrılan araçlarla karayollarına çıkan sürücülere bin 2 lira idari para cezası kesilecek. Hurdaya çıkarılmış araçların karayolunda sürülmesi yasaklanıyor. Sürüldüğünün tespitinde, sürücüsüne 2 bin 18 lira idari para cezası verilecek ve araçlar trafikten men edilecek. Araca mülki amir tarafından el konacak ve aracın mülkiyeti kamuya geçecek.
KEYFE GÖRE ÇAKARA AĞIR CEZA
Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.
Sürücü, araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da ceza kesilecek. Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlar, 15 gün trafikten men edilecek.