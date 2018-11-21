Sahte plaka cezası ne kadar? İkiz plaka kullanmanın cezası nedir? 2018 trafik cezaları

KEYFE GÖRE ÇAKARA AĞIR CEZA

Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Sürücü, araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da ceza kesilecek. Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlar, 15 gün trafikten men edilecek.