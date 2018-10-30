Uçmak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı

CNN International yeni yapılan ve yenilenen turistleri 'uçmak için sabırsızlandıran' havalimanlarını sıraladı. Listede İstanbul Havalimanı yer aldı. CNN, İstanbul Havalimanı'ndan ise böyle bahsetti...

30 Ekim 2018 Salı, 15:06:31 Güncelleme: 15:53:05
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Uçak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı

CNN International yeni yapılan ve yenilenen turistleri 'uçmak için sabırsızlandıran' havalimanlarını sıraladı. İstanbul Havalimanı'ndan ise böyle bahsetti...

El-Mektum Uluslararası Havalimanı

Ülke: Dubai

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Uçak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı

Kent merkezinin 37 km kadar güney batısında kalan El Maktum Havalimanı, lojistik, havacılık, ticaret, fuarcılık ve yerleşim yerlerinden oluşuyor. 36 milyar USD'ye mâl olması beklenen bu muazzam projenin aslında 2017 yılında bitirilmesi hedefleniyordu. Kargo kısmı açılmış olsa da beş pist ve üç terminalli proje için henüz net bir açılış tarihi yok.

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Uçak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı

Singapur Changi Havalimanı

Ülke: Singapur

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Uçak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı

Terminal 5 için çalışmalarına devam eden Singapur yeni bölümünde dünyanın en uzun kapalı şelalesi olacak ve 2020'lerin ortalarında, mevcut terminallerin doğusuna 50 milyon yıllık yolcu kapasitesi ile açılacak.

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Uçak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı

LaGuardia Havalimanı

Ülke: ABD-New York

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