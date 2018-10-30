Uçmak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı

Kent merkezinin 37 km kadar güney batısında kalan El Maktum Havalimanı, lojistik, havacılık, ticaret, fuarcılık ve yerleşim yerlerinden oluşuyor. 36 milyar USD'ye mâl olması beklenen bu muazzam projenin aslında 2017 yılında bitirilmesi hedefleniyordu. Kargo kısmı açılmış olsa da beş pist ve üç terminalli proje için henüz net bir açılış tarihi yok.