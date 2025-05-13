Uçakta bunu yapmak artık suç sayılacak! Para cezası yolda

🎯 YOLCU GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK

Yapılan düzenlemenin temel amacı, özellikle uçak inişlerinde yaşanabilecek kazaların ve yaralanmaların önüne geçmek. Uçak henüz tamamen durmadan ayağa kalkılması, ani fren ya da sarsıntılarla ciddi kazalara yol açabiliyor. Bu nedenle, alınan tedbirlerle uçuş sırasında hem yolcu hem de mürettebat güvenliğinin artırılması hedefleniyor.