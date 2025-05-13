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Uçakta bunu yapmak artık suç sayılacak! Para cezası yolda

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yeni genelgeyle birlikte uçuş kurallarında önemli bir değişikliğe gidildi.Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmalarında geçerli olacak uygulama, yolcu güvenliğini artırmayı hedefliyor.

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takvim.com.tr
Uçakta bunu yapmak artık suç sayılacak! Para cezası yolda

Uçakta ayağa kalkmadan önce bir kez daha düşünün! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayladığı yeni düzenlemeyle, iniş sırasında kemer ışığı sönmeden koltuğundan kalkan yolculara para cezası kesilecek. Türk Hava Yolları ise bu yolcuları artık "kural dışı" olarak sınıflandıracak.

Uçakta bunu yapmak artık suç sayılacak! Para cezası yolda

✈️ YENİ DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

Söz konusu genelgeyle birlikte, özellikle iniş anında sıkça karşılaşılan güvenlik ihlalleri hedef alındı. Uçak henüz park yerine tam ulaşmadan:

  • Ayağa kalkan,

  • Üst bagaj bölmelerini açan,

  • Yapılan anonslara rağmen yerinde oturmayan

yolcular "kural dışı yolcu" olarak sınıflandırılacak. Bu kapsamdaki yolculara hem uyarı hem de idari para cezası uygulanabilecek.

Uçakta bunu yapmak artık suç sayılacak! Para cezası yolda

🛑 "KURAL DIŞI YOLCU" UYGULAMASI DEVREDE

Türk Hava Yolları (THY) da yeni genelgeye paralel olarak, uçuş kurallarını ihlal eden yolcuları "kural dışı yolcu" kategorisine alacağını duyurdu. Bu tanım, SHGM'nin genelgesinde yer alan disiplin ihlallerine uyan yolcular için geçerli olacak ve sicil kaydına yansıyabilecek düzeyde ciddi sonuçlar doğurabilecek.

Uçakta bunu yapmak artık suç sayılacak! Para cezası yolda

👩‍✈️ KABİN EKİPLERİNİN GÖREV TANIMI DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle birlikte kabin ekiplerine de ek sorumluluklar verildi. Artık uçak inişe geçtiğinde yapılan klasik veda anonsuna ek olarak, yolcuların emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkmamaları gerektiğine dair zorunlu bir uyarı yapılacak. Böylece yolcuların farkındalığının artırılması ve güvenlik kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uçakta bunu yapmak artık suç sayılacak! Para cezası yolda

📄 SHGM GENELGESİ NE DİYOR?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan genelgede şu ifadeler yer alıyor:

"Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyona gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu türden yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını arttırmak maksadıyla revizyon yapılarak standart güncel anonsların ivedilikle uygulamaya koyulmasını teminen hazırlanan genelge yürürlüğe girmiştir."

Uçakta bunu yapmak artık suç sayılacak! Para cezası yolda

🎯 YOLCU GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK

Yapılan düzenlemenin temel amacı, özellikle uçak inişlerinde yaşanabilecek kazaların ve yaralanmaların önüne geçmek. Uçak henüz tamamen durmadan ayağa kalkılması, ani fren ya da sarsıntılarla ciddi kazalara yol açabiliyor. Bu nedenle, alınan tedbirlerle uçuş sırasında hem yolcu hem de mürettebat güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Uçakta bunu yapmak artık suç sayılacak! Para cezası yolda

Fotoğraflar: AA