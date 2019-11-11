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Uçağa binenlerin çoğu bunu bilmiyor! Meğer kulaklığı taktığınızda...

Günümüzde hemen hemen herkes şehir dışı yolculuklarında uçak kullanmayı tercih ediyor. Uçaklarda ücretsiz olarak dağıtılan kulaklıklarla ilgili öyle bir şey var ki hemen hemen herkes bundan habersiz… Uçakta dağıtılan kulaklıklar çift girişlidir. Neden böyle bir uygulama yapıldığını biliyor musunuz? İşte o ilginç sorunun cevabı…

11.11.2019 15:44 - Son Güncelleme: 11.11.2019 15:44
Uçağa binenlerin çoğu bunu bilmiyor! Meğer kulaklığı taktığınızda...

Havacılık kurallarına göre, yolcu uçakları havalanmadan önce acil durumlarda yolculara ne yapılacağının anlatılması gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurları yapabileceği gibi şirketler hazırladıkları videoları ekranlardan yayınlıyor. Genellikle iki dilde çekilen videolara bazı şirketler işitme engelliler için işaret dilini de açılan pencerede ekliyor.

Uçağa binenlerin çoğu bunu bilmiyor! Meğer kulaklığı taktığınızda...

Bu video oynatılırken veya havada uçuş ekibi herhangi bir anons yaptığında yolcunun söylenilenleri duyması ve uygulaması gerekiyor.

Uçağa binenlerin çoğu bunu bilmiyor! Meğer kulaklığı taktığınızda...

Eski uçaklarda kabin eğlence sisteminde anons bazen dinlediğiniz müzik veya film kanalındaki sesi kesemiyordu. İkinci giriş ile anons yolcuya sorun olmadan ulaştırılması hedeflenmişti.

Uçağa binenlerin çoğu bunu bilmiyor! Meğer kulaklığı taktığınızda...

Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.

Uçağa binenlerin çoğu bunu bilmiyor! Meğer kulaklığı taktığınızda...

İki pilot uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Sözgelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer.

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