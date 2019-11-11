Uçağa binenlerin çoğu bunu bilmiyor! Meğer kulaklığı taktığınızda...
Günümüzde hemen hemen herkes şehir dışı yolculuklarında uçak kullanmayı tercih ediyor. Uçaklarda ücretsiz olarak dağıtılan kulaklıklarla ilgili öyle bir şey var ki hemen hemen herkes bundan habersiz… Uçakta dağıtılan kulaklıklar çift girişlidir. Neden böyle bir uygulama yapıldığını biliyor musunuz? İşte o ilginç sorunun cevabı…
11.11.2019 15:44
- Son Güncelleme: 11.11.2019 15:44
Havacılık kurallarına göre, yolcu uçakları havalanmadan önce acil durumlarda yolculara ne yapılacağının anlatılması gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurları yapabileceği gibi şirketler hazırladıkları videoları ekranlardan yayınlıyor. Genellikle iki dilde çekilen videolara bazı şirketler işitme engelliler için işaret dilini de açılan pencerede ekliyor.
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