Tuz Gölü ile ilgili uzmanlardan korkutan uyarı

''Su buharlaşırken geriye tortular içindeki minareller kalıyor. Bu tip göllerin hepsi ya tuzlu ya da acı suludur. Geçmişte Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyordu. Şimdi ise yüzde 40 ila 60 seviyelerinde seyrediyor. Tuz Gölü iki kaynaktan besleniyor. Ana kaynak yağışlar, bunun yanında Şereflikoçhisar'dan Peçenek Deresi ile Aksaray'dan Uluırmak'tan su geliyor. Peçenek Deresi'nden gelen suyun yıllık miktarı fazla değil. Uluırmak'tan gelen su miktarı da oraya yapılan baraj nedeniyle azaldı. Konya'daki tahliye kanallarından besleniyordu. Kirliliği önlemek için arıtma tesisi yapıldıktan sonra ise arıtılmış suyun bir kısmı ya ulaşıyor ya ulaşmıyor" diye konuştu.