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İşte geleceğin meslekleri! Bu işleri yapanlar paraya para demeyecek

Meslek seçimi aşamasında mısınız? Geleceğin meslekler neler? sorusunun cevabını mı arıyorsunuz? İşte cevabı... Meslek seçimimiz hayatımızın en önemli kararını oluşturuyor. Çoğu insan öneminin farkına varmadan tercih ettiği meslekte daha sonra mutsuzluk yaşayabiliyor. Meslek seçimlerimizde bir diğer önemli nokta da söz konusu mesleğin günümüzde ve gelecekte iyi bir getirisi olup olmayacağı. Size daha fazla refah şansı yapabilecek mesleklere göz atmadan, mesleğinize karar vermeyin. İşte gelecekte popüler olacak meslekler...

02.06.2019 18:20 - Son Güncelleme: 02.06.2019 18:22
İşte geleceğin meslekleri! Bu işleri yapanlar paraya para demeyecek

Kimi meslekler her daim kendini geliştiren teknoloji nedeniyle eriyip giderken kimi meslekler de bu rüzgâra kendilerini adapte edebiliyor.

İşte geleceğin meslekleri! Bu işleri yapanlar paraya para demeyecek

İşte gelecekte adını daha sık duyacağımız meslekler...

İşte geleceğin meslekleri! Bu işleri yapanlar paraya para demeyecek

Aktüerya Uzmanlığı: Aktüerya uzmanları insanların yaşamını etkileyen ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi durumlar için ve bununla birlikte mal varlığını etkileyen hırsızlık, yangın, kaza, sel ve deprem gibi öngörülemeyen durumlar için risk analizi yapar.

İşte geleceğin meslekleri! Bu işleri yapanlar paraya para demeyecek

Yaşanan olayların finansal etkilerini gidermek için güvenlik önlemi olan programlar hazırlar. Gelecek yıllarda da finans sektörünün önü oldukça açık gözüküyor.

İşte geleceğin meslekleri! Bu işleri yapanlar paraya para demeyecek

Yapay Zeka Uzmanları: Gelişen teknolojiyle birlikte robotların hayatımıza dahil olması artık kaçınılmaz.

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