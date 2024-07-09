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TÜYLER ÜRPERTEN 2025 KEHANETLERİ | Bulgar kahin Baba Vanga'nın yeni kehanetleri korkuttu! Tüm insanlığı ve Avrupa'yı ilgilendiriyor

Görme yetisini kaybettikten sonra tüm kehanetleri tutan Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri tüyler ürpertti. 11 Eylül'den metro saldırısına hatta İngiltere'nin AB'den çıkışına kadar birçok olayı tahmin eden Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerinden biri tüm insanlığı diğeri ise Avrupa'yı ilgilendiriyor. İşte Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 13:24 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 13:24
TÜYLER ÜRPERTEN 2025 KEHANETLERİ | Bulgar kahin Baba Vanga’nın yeni kehanetleri korkuttu! Tüm insanlığı ve Avrupa’yı ilgilendiriyor 1

Gözlerini bir kum fırtınasında kaybeden ve o günden sonra da vizyoner yetenekleriyle tanınan Bulgar kahin Baba Vanga yine gündemde.

TÜYLER ÜRPERTEN 2025 KEHANETLERİ | Bulgar kahin Baba Vanga’nın yeni kehanetleri korkuttu! Tüm insanlığı ve Avrupa’yı ilgilendiriyor 2

Balkanların Nostradamusu olarak bilinen ve 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından tutun 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı bilmişti.

TÜYLER ÜRPERTEN 2025 KEHANETLERİ | Bulgar kahin Baba Vanga’nın yeni kehanetleri korkuttu! Tüm insanlığı ve Avrupa’yı ilgilendiriyor 3

Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri ise tüyler ürperten cinsten.

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