TÜYLER ÜRPERTEN 2025 KEHANETLERİ | Bulgar kahin Baba Vanga'nın yeni kehanetleri korkuttu! Tüm insanlığı ve Avrupa'yı ilgilendiriyor

Görme yetisini kaybettikten sonra tüm kehanetleri tutan Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri tüyler ürpertti. 11 Eylül'den metro saldırısına hatta İngiltere'nin AB'den çıkışına kadar birçok olayı tahmin eden Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerinden biri tüm insanlığı diğeri ise Avrupa'yı ilgilendiriyor. İşte Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri...
Gözlerini bir kum fırtınasında kaybeden ve o günden sonra da vizyoner yetenekleriyle tanınan Bulgar kahin Baba Vanga yine gündemde.
Balkanların Nostradamusu olarak bilinen ve 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından tutun 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı bilmişti.
Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri ise tüyler ürperten cinsten.