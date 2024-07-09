Dünya nüfusunun yüzde kaçını Türkler oluşturuyor? TÜİK raporu yayımladı! Dikkat çeken detay! İşte en kalabalık ülkeler

TÜİK, 'Dünya Nüfus Günü, 2024' bültenini yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken çocuk ve genç nüfus oranında ise Avrupa ortalamasını aştı. Peki, dünya nüfusunun yüzde kaçını Türkler oluşturuyor? İşte dikkat çeken oranlar...