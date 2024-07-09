Dünya nüfusunun yüzde kaçını Türkler oluşturuyor? TÜİK raporu yayımladı! Dikkat çeken detay! İşte en kalabalık ülkeler

TÜİK, 'Dünya Nüfus Günü, 2024' bültenini yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken çocuk ve genç nüfus oranında ise Avrupa ortalamasını aştı. Peki, dünya nüfusunun yüzde kaçını Türkler oluşturuyor? İşte dikkat çeken oranlar...
TÜİK, 'Dünya Nüfus Günü, 2024' bültenini yayımladı. Yayımlanan raporda dikkat çekici detaylar yer aldı.
Rapora göre toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2023'te 2,31 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,51 çocukla dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü. İşte İşte nüfusun en yüksek olduğu 20 ülke ve dikkat çeken Türk oranı...
1-HİNDİSTAN
Nüfusu: 1 milyar 428 milyon 627 bin 663