Türkiyenin YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor? (Youtube fenomenleri ayda kaç para kazanıyor?)

Türkiye'nin YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor? (Youtube fenomenleri ayda kaç para kazanıyor?)

Sosyal paylaşım platformu Youtube, yeni bir iş kapısı oldu. Hatta bu iş kapısı, uçuk kazançları ve getirdiği şöhret nedeniyle son dönemlerde birçok insanın dahi olmak istediği bir fenomene dönüştü. Peki Youtube fenomenleri ne kadar kazanıyor? YouTube istatistiklerini dünyayla paylaşan SocialBlade, dünya dahil Türkiye'nin en çok kazanan YouTube fenomenlerinin ayda ne kadar kazandığını tahmini rakamlarla paylaşıyor. Fenomenler ise kesin bir dille bu rakamları yalanlıyor.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 09:33:28 Güncelleme: 09:43:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





