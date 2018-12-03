Türkiye'nin YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor? (Youtube fenomenleri ayda kaç para kazanıyor?)

Sosyal paylaşım platformu Youtube, yeni bir iş kapısı oldu. Hatta bu iş kapısı, uçuk kazançları ve getirdiği şöhret nedeniyle son dönemlerde birçok insanın dahi olmak istediği bir fenomene dönüştü. Peki Youtube fenomenleri ne kadar kazanıyor? YouTube istatistiklerini dünyayla paylaşan SocialBlade, dünya dahil Türkiye'nin en çok kazanan YouTube fenomenlerinin ayda ne kadar kazandığını tahmini rakamlarla paylaşıyor. Fenomenler ise kesin bir dille bu rakamları yalanlıyor.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 09:33:28 Güncelleme: 09:43:22
Türkiyenin YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor? (Youtube fenomenleri ayda kaç para kazanıyor?)

Türkiye'de milyonlarca insana ulaşan YouTube fenomenlerinin ne kadar kazandığı yıllardır merak konusu. Fenomenlerden kabul görmeyen Socialblade'e göre ünlü YouTuber'ların aylık tahmini kazançları (sadece YouTube reklamlarından) bakın neymiş?

Türkiyenin YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor? (Youtube fenomenleri ayda kaç para kazanıyor?)

Oyuncak Avı TV

Abone sayısı: 5.1 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar

Türkiyenin YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor? (Youtube fenomenleri ayda kaç para kazanıyor?)

Oyuncak Kraliyeti

Abone sayısı: 1.3 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 734 - 12 bin dolar

Türkiyenin YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor? (Youtube fenomenleri ayda kaç para kazanıyor?)

Fatih Selim Tube

Abone sayısı: 519 bin

Tahmini aylık kazanç aralığı: 22 - 354 bin dolar

Türkiyenin YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor? (Youtube fenomenleri ayda kaç para kazanıyor?)

Prenses Elif

Abone sayısı: 2.6 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 21 - 350 bin dolar

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