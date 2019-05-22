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Türkiye'nin konuştuğu Sarar ailesi soygununda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve Eşi Zehra Sarar, villasında rehin alınarak soyulmuştu. Ellerini ve ayaklarını bağlayan ardından çifti darp eden yabancı uyruklu soyguncular ise emniyetin titiz çalışmasının ardından yakalanmıştı. Soygun ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı.

22.05.2019 16:45 - Son Güncelleme: 22.05.2019 16:45
Türkiye'nin konuştuğu Sarar ailesi soygununda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta, cumartesi gecesi, yüzleri maskeli ve elleri silahlı 3 kişi girdi.

Türkiye'nin konuştuğu Sarar ailesi soygununda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...

Şüpheliler, Sarar çiftini ellerini ve ayaklarını bağlayıp, darbettikten sonra kasanın anahtarını buldu. Kasa içindeki ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler, villadan kaçtı.

Türkiye'nin konuştuğu Sarar ailesi soygununda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...

Olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra kurtularak, polisi arayan Sarar çifti, silah zoruyla rehin alınıp, soyulduklarını söyledi. Olayın hemen ardından Vali Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, iş insanı Cemalettin Sarar'ın konutuna giderek, olayla ilgili bilgi aldı.

Türkiye'nin konuştuğu Sarar ailesi soygununda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...

EMNİYET, ÖZEL EKİP KURDU
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı görevlendirirken, emniyet bünyesinde de olayın çözülmesi ve şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Evde yapılan parmak izi çalışmasının ardından villa çalışanlarının ifadesine başvuruldu. Çalıştığı dönemde akşam saatlerine kadar evde olan, gece ise kendi evine gittiği öğrenilen Moldovalı hizmetçinin Yalova'da olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin konuştuğu Sarar ailesi soygununda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...

Düzenlenen operasyonla olayın ilk şüphelisi olduğu tespit edilen Lulia Dragusan, 15 saat sonra gözaltına alınarak, Eskişehir'e getirildi. Dragusan'ın ifadesi ve bağlantılı olduğu kişilere yönelik yapılan çalışmalarda ise villa çalışanlarından Ali Y. (32) ismine ulaşıldı. Ali Y., Eskişehir polisi tarafından gözaltına alındı.

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