Türkiye'nin konuştuğu Sarar ailesi soygununda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...
Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve Eşi Zehra Sarar, villasında rehin alınarak soyulmuştu. Ellerini ve ayaklarını bağlayan ardından çifti darp eden yabancı uyruklu soyguncular ise emniyetin titiz çalışmasının ardından yakalanmıştı. Soygun ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı.
EMNİYET, ÖZEL EKİP KURDU
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı görevlendirirken, emniyet bünyesinde de olayın çözülmesi ve şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Evde yapılan parmak izi çalışmasının ardından villa çalışanlarının ifadesine başvuruldu. Çalıştığı dönemde akşam saatlerine kadar evde olan, gece ise kendi evine gittiği öğrenilen Moldovalı hizmetçinin Yalova'da olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla olayın ilk şüphelisi olduğu tespit edilen Lulia Dragusan, 15 saat sonra gözaltına alınarak, Eskişehir'e getirildi. Dragusan'ın ifadesi ve bağlantılı olduğu kişilere yönelik yapılan çalışmalarda ise villa çalışanlarından Ali Y. (32) ismine ulaşıldı. Ali Y., Eskişehir polisi tarafından gözaltına alındı.