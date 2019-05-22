Türkiye'nin konuştuğu Sarar ailesi soygununda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...

EMNİYET, ÖZEL EKİP KURDU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı görevlendirirken, emniyet bünyesinde de olayın çözülmesi ve şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Evde yapılan parmak izi çalışmasının ardından villa çalışanlarının ifadesine başvuruldu. Çalıştığı dönemde akşam saatlerine kadar evde olan, gece ise kendi evine gittiği öğrenilen Moldovalı hizmetçinin Yalova'da olduğu tespit edildi.