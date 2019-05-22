Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri 2019: İstanbulkart başvuru merkezi saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılıyor? İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar İstanbulkart yenileme işlemlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. İstanbulkart başvuru merkezleri, akbil yenileme, öğrenci akbili vizeleme işlemleri gibi işlemleri gerçekleştiriyor. 22 bölgede İstanbulkart başvuru merkezleri bulunuyor. Peki, İstanbulkart başvuru merkezleri nerede? Akbil yenileme başvuru merkezleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2019 İstanbulkart çalışma saatleri...