Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri 2019: İstanbulkart başvuru merkezi saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
İstanbul'un 22 bölgesinde başvuru merkezi bulunuyor. Akbil yenileme yapmak isteyen vatandaşlar kendilerine en yakın başvuru merkeziden, akbil yenileme, öğenci akbili alma, öğrenci akbil vizesi gibi işlemlerini yapabilecekler. Peki, akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte İstanbulkart başvuru merkezleri çalışma saatleri...
22.05.2019 16:20
- Son Güncelleme: 22.05.2019 16:24
Akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılıyor? İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar İstanbulkart yenileme işlemlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. İstanbulkart başvuru merkezleri, akbil yenileme, öğrenci akbili vizeleme işlemleri gibi işlemleri gerçekleştiriyor. 22 bölgede İstanbulkart başvuru merkezleri bulunuyor. Peki, İstanbulkart başvuru merkezleri nerede? Akbil yenileme başvuru merkezleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2019 İstanbulkart çalışma saatleri...
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