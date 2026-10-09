ÇOĞU KİŞİNİN DUYMADIĞI ÖZKONAK YERALTI ŞEHRİ

Derinkuyu ve Kaymaklı kadar gündemde olmasa da Özkonak Yeraltı Şehri, bölgedeki ilginç yeraltı yapılarından biri.

Avanos'a yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki Özkonak'ta bulunan yapı, İdiş Dağı'nın kuzey yamaçlarındaki kalın tüf tabakalarının içerisine oyulmuş.

Özkonak'ı diğer bazı yeraltı şehirlerinden ayıran ayrıntılardan biri ise katlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan çok dar ve uzun delikler. Kültür Portalı'ndaki resmi bilgilere göre bu delikler, odaların girişleri kapatıldığında havalandırmaya da yardımcı oluyordu. Yapıda ayrıca hava bacaları, su kuyuları, şırahane ve sürgü taşları bulunuyor.

Bu ayrıntı, yeraltında yaşayan insanların yalnızca barınmayı değil, hava dolaşımı ve günlük ihtiyaçları da dikkate alan oldukça işlevsel bir sistem kurduğunu gösteriyor.