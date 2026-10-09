Kapadokya’nın altında başka bir dünya var: Taş kapılar, tüneller ve yeraltı şehirleri
Türkiye'nin en dikkat çekici tarihi miraslarından bazıları, yüzlerce metre yüksekliğindeki anıtların ya da görkemli sarayların aksine toprağın altında bulunuyor. Özellikle Kapadokya'da yumuşak tüf kayalara oyulan yeraltı şehirleri; dar geçitleri, havalandırma sistemleri, erzak depoları, su kuyuları ve büyük taş kapılarıyla geçmişte insanların nasıl bir yaşam kurduğunu gözler önüne seriyor. Bugün bu yapıların yalnızca belirli bölümleri ziyaret edilebiliyor.
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