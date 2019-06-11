Türkiye'den muhteşem kareler! İşte kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları

Türkiye'nin farklı coğrafyalarından Anadolu Ajansı foto muhabirlerince çekilen kuş bakışı fotoğraflarda hem kış hem de yaz mevsimi aynı karede yansıtıldı. Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine özellikle orman ve yollardaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor. Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi yolu Hisarcık mevkiindeki virajlar da farklı mevsimlerdeki görüntüsüyle dikkat çekiyor.

11.06.2019 13:02 - Son Güncelleme: 11.06.2019 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





