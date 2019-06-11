Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler şoka girdi - Dünyadaki en ilginç hastalıklar
Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler şoka girdi - Dünyadaki en ilginç hastalıklar. Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil. İnsanlar birbirinden ilginç hastalıklar ile uğraşıyor. Doktorlar ise bazı hastalıklarla ilk kez karşılaşıyor. Bu hastalıkların bazılarının tedavisi var, bazılarının ise tedavisi bulunmuyor. Haberimizde dünyanın farklı bölgelerinde daha önce görmediğiniz hastalık türlerini araştırdık
11.06.2019 11:42
- Son Güncelleme: 11.06.2019 11:42
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