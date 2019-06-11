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Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler şoka girdi - Dünyadaki en ilginç hastalıklar

Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler şoka girdi - Dünyadaki en ilginç hastalıklar. Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil. İnsanlar birbirinden ilginç hastalıklar ile uğraşıyor. Doktorlar ise bazı hastalıklarla ilk kez karşılaşıyor. Bu hastalıkların bazılarının tedavisi var, bazılarının ise tedavisi bulunmuyor. Haberimizde dünyanın farklı bölgelerinde daha önce görmediğiniz hastalık türlerini araştırdık

11.06.2019 11:42 - Son Güncelleme: 11.06.2019 11:42
Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler şoka girdi - Dünyadaki en ilginç hastalıklar

Dünya üzerinde rastlanan birbirinden ilginç hastalıklara çok şaşıracaksınız!

6 SAATTE 232 DİŞİ ÇEKİLDİ

Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler şoka girdi - Dünyadaki en ilginç hastalıklar

Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler şoka girdi - Dünyadaki en ilginç hastalıklar

Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler şoka girdi - Dünyadaki en ilginç hastalıklar

Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.

Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler şoka girdi - Dünyadaki en ilginç hastalıklar

Hindistan'da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle küçük kafaya ve büyük gözlere sahip bebek, ülkenin ruhani lideri Buda'ya benzetilmesiyle geniş yankı uyandırdı.

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