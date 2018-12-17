Türkiye'deki YouTuberlar ne kadar kazanıyor? (Youtube fenomenleri ayda kaç para kazanıyor?)

Türkiye'de milyonlarca insana ulaşan YouTube fenomenlerinin ne kadar kazandığı yıllardır merak konusu. Son dönemlerde davalar ile adları anılan Youtube fenomenleri ne defasında kazançlarını inkar ediyor. Fakat herkes uçuk rakamlar kazandıkları oldukça aşikar.

NE KADAR KAZANIYORLAR?

Fenomenlerden kabul görmeyen Socialblade'e göre ünlü YouTuber'ların aylık tahmini kazançları (sadece YouTube reklamlarından) bakın neymiş?