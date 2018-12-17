En ünlü kahin Nostradamus'un tüyler ürperten 2019 kehanetleri (Türkiye kehanetleri)
2019 yılına sayılı günler kala tüm dünya yeni bir yılın heyecanı içerisinde. Herkesin yeni yıldan beklentisi farklı. Fakat bundan yüzyıllar önce hala dünyanın en ünlü kahni olma özelliğini koruyan Nostradamus, 2019 yılı için kehanetlerini açıklamıştı bile. Bizler hep Bulgar kahin Baba Vanga'ya alışık olsak dahi Nostradamus, dünyanın en ünlü kahni olma özelliğini taşıyor. Peki Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Fransız kahin Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetleri...
17 Aralık 2018 Pazartesi, 09:20:09 Güncelleme: 09:55:17
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