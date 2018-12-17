En ünlü kahin Nostradamus'un tüyler ürperten 2019 kehanetleri (Türkiye kehanetleri)

2019 yılına sayılı günler kala tüm dünya yeni bir yılın heyecanı içerisinde. Herkesin yeni yıldan beklentisi farklı. Fakat bundan yüzyıllar önce hala dünyanın en ünlü kahni olma özelliğini koruyan Nostradamus, 2019 yılı için kehanetlerini açıklamıştı bile. Bizler hep Bulgar kahin Baba Vanga'ya alışık olsak dahi Nostradamus, dünyanın en ünlü kahni olma özelliğini taşıyor. Peki Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Fransız kahin Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetleri...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 09:20:09 Güncelleme: 09:55:17
En ünlü kahin Nostradamus'un tüyler ürperten 2019 kehanetleri (Türkiye kehanetleri)

Fransız kahin Nostradamus'un 2019 yılı kehanetleri ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü Fransız kahin Nostradamus 1566 yılında yaşamını yitirdi.

En ünlü kahin Nostradamus'un tüyler ürperten 2019 kehanetleri (Türkiye kehanetleri)

Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor.

En ünlü kahin Nostradamus'un tüyler ürperten 2019 kehanetleri (Türkiye kehanetleri)

Nostradamus'a göre 2046 yılına kadar Dünya üzerinde kaos ve huzursuzluk hakim olacak.

En ünlü kahin Nostradamus'un tüyler ürperten 2019 kehanetleri (Türkiye kehanetleri)

Ünlü kahinin 2019 yılı kehanetleri ise şunlar:

En ünlü kahin Nostradamus'un tüyler ürperten 2019 kehanetleri (Türkiye kehanetleri)

Orta Doğu'da terör ve aşırıcılık hat safhaya ulaşacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye'deki YouTuberlar ne kadar kazanıyor? (Youtube fenomenleri ayda kaç para kazanıyor?)
Türkiye'deki YouTuberlar ne kadar kazanıyor? (Youtube fenomenleri ayda kaç para kazanıyor?)