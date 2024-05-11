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Türkiye'de toz bulutu kabusu etkisini gösterdi! Göz gözü görmedi araçlar çamura bulandı! Kritik uyarı: Maskesiz çıkmayın

Meteorolojinin uyardığı Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkisini göstermeye başladı. Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin çöl tozu etkisi altına girerken, tozla birlikte kuvvetli rüzgar da etkisini gösterdi. Öte yandan uzmanlar maskesiz çıkmayın uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 21:01 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 21:03
Türkiye’de toz bulutu kabusu etkisini gösterdi! Göz gözü görmedi araçlar çamura bulandı! Kritik uyarı: Maskesiz çıkmayın 1

Meteorolojinin uyardığı Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı dün akşamdan itibaren Mersin'de etkili olmaya başladı. Toz bulutu sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşarak kenti tamamen kapladı.

Türkiye’de toz bulutu kabusu etkisini gösterdi! Göz gözü görmedi araçlar çamura bulandı! Kritik uyarı: Maskesiz çıkmayın 2

Toros dağları ile Akdeniz'in de tozdan görünmez duruma geldiği şehirde bazı vatandaşlar maske ile tedbir aldı. Toz bulutunun etkili olduğu Erdemli ilçesinde de gece kısa süreli yağan yağmur, araçların üzerinin çamur lekesiyle kaplanmasına neden oldu.

Türkiye’de toz bulutu kabusu etkisini gösterdi! Göz gözü görmedi araçlar çamura bulandı! Kritik uyarı: Maskesiz çıkmayın 3

Beklenen toz taşınımının etkili olduğunu, kısa süreli bir yağmurun da yağdığını belirten lokanta işletmecisi Servet Cırık, masaların ve araçların çamurla kaplandığını söyledi.

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