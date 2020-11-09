Türkiye'de tek! Eğirdir'deki Kasnak Meşesi Ormanı Tabiat Koruma Alanı'na randevusuz giriş yasak
Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kasnak Meşesi Ormanı Tabiat Koruma Alanı'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanmaya başladı. Birinci önceliğin 'koruma' olduğu ormanda geziler, randevu ve teknik personel kontrolüyle yapılabiliyor.
Sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri de Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırlarındaki Kasnak Meşesi Ormanı Tabiat Koruma Alanı. Geçen yıllarda başta doğa yürüyüşü grupları olmak üzere birçok ülkeden doğaseverin misafir edildiği Kasnak Meşesi Ormanı, Türkiye'de kasnak meşesi ağaçlarının oluşturduğu tek ormanlık alan özelliğini taşıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü'ne bağlı orman, mayıs ayının başından sonuna kadarki dönemde ayı güllerini görmek isteyenler, sonbahar ve kış döneminde de dağcılık ve doğa sporlarıyla uğraşanlar başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki birçok akademisyen ile doğa yürüyüş gruplarını ağırlıyor.
ORMAN OLARAK TÜRKİYE'DE TEK
Kasnak meşesinin, Türkiye'de münferit olarak birçok ilde görüldüğünü, ancak bir orman olarak sadece Eğirdir'de bulunduğunu belirten DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, birincil önceliklerinin tabiatı koruma alanı statüsündeki bu ormanı korumak olduğunu söyledi. Temel, kasım ayı başından itibaren akağaçlarla başlayan ve ilerleyen günlerde de kasnak meşeleri ve alandaki diğer ağaç türleriyle devam eden sonbahar sürecinde muhteşem güzellikler oluştuğunu kaydetti.