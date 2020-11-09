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En düşüğü 650 lira! İstanbul'da ilçe ilçe kira ücretleri

İstanbul'da kiralar her geçen gün yükseliyor. Ev fiyatlarının artmasıyla birlikte kiralarda da artış yaşanıyor. Deprem korkusu da yeni konutlara olan talebi artırdı. Bu durum nedeniyle eski konutların kiraları sabit kalırken yeni konutlar kiraları tırmanmaya başladı. İstanbul'da en ucuz kira 650 lirayken en yüksek kira semte göre değişiklik gösterse de 20 bin liralara kadar yükseliş gözlemleniyor.

09.11.2020 09:37 - Son Güncelleme: 09.11.2020 09:37
En düşüğü 650 lira! İstanbul'da ilçe ilçe kira ücretleri

İstanbul'da kiralar her geçen gün yükseliyor. Ev fiyatlarının artmasıyla birlikte kiralarda da artış yaşanıyor. Deprem korkusu da yeni konutlara olan talebi artırdı. Bu durum nedeniyle eski konutların kiraları sabit kalırken yeni konutlar kiraları tırmanmaya başladı.

İstanbul'da en ucuz kira 650 lirayken en yüksek kira semte göre değişiklik gösterse de 20 bin liralara kadar yükseliş gözlemleniyor.

İşte en ucuz ve en yüksek kiralar:

(Not: Evler en fazla 10 yaşında ve 2+1 oda seçeneğidir)

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En düşüğü 650 lira! İstanbul'da ilçe ilçe kira ücretleri

Arnavutköy

En ucuz: 650

En pahalı: 3500 lira

Avcılar

En ucuz: 1200 lira

En pahalı: 3500 lira

Bağcılar

En ucuz: 1250 lira

En pahalı: 4750 lira

En düşüğü 650 lira! İstanbul'da ilçe ilçe kira ücretleri

Bahçelievler

En ucuz: 1150 lira

En pahalı: 4500 lira

Bakırköy

En ucuz: 2350 lira

En pahalı: 8500 lira

Başakşehir

En ucuz: 1000 lira

En pahalı: 3600 lira

En düşüğü 650 lira! İstanbul'da ilçe ilçe kira ücretleri

Bayrampaşa

En ucuz: 1350 lira

En pahalı: 4250 lira

Beşiktaş

En ucuz: 1850 lira

En pahalı: 25000 lira

Beylikdüzü

En ucuz: 1100 lira

En pahalı: 5500 lira

En düşüğü 650 lira! İstanbul'da ilçe ilçe kira ücretleri

Beyoğlu

En ucuz: 1300 lira

En pahalı: 22000 lira

Büyükçekmece

En ucuz: 900 lira

En yüksek: 5500 lira

Çatalca

En ucuz: 700 lira

En yüksek 2000 lira

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