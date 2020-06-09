Türkiye'de koronavirüs hastalarına negatif basınçlı odalarda özel olarak bakılıyor

"KURALLARA UYALIM"

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuba Tunç, daha sonra şunları söyledi:

"Çok güzel belirlenmiş kurallar var. Bu kurallar her yerde yayınlanmakta. Maske takılması çok önemli. Sosyal mesafeyi korumak çok önemli. Toplu taşıma araçları ve yaşanan alanlarda bu sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Elleri sık sık yıkamamız lazım. Virüs dayanıksız bir virüs Allah'tan. O yüzden el yıkama olmazsa olmazlarımızdan. Elbette dışarıya çıkılacak ama o sosyal mesafeyi korumak önemli. Parklar, market ve pazarlar gibi sosyal mesafenin zor korunacağı alanlara dikkat etmek gerekiyor."