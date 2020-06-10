Haberler Galeri Yaşam Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV) 1400 yıl önce haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor...

Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV) 1400 yıl önce haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor...

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (SAV), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Deccal, İlâhî dinlerde kıyamet alâmetlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstü güçlere sahip kişi. İşte herkesin merak ettiği o tüyler ürperten gerçekler...

10.06.2020 05:42 - Son Güncelleme: 10.06.2020 05:42
Peygamberimiz Hz.Muhammed SAV 1400 yıl önce haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor...

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Kıyametin alametleri neler? Deccal ne zaman çıkacak? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek, daha sonra ise... İşte herkesin merak ettiği o tüyler ürperten gerçekler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Peygamberimiz Hz.Muhammed SAV 1400 yıl önce haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor...

İşte Deccal'in özellikleri ve alametleri...

Peygamberimiz Hz.Muhammed SAV 1400 yıl önce haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor...

1- Deccal kendini ilk önce Peygamber ilan edecek

(يقول: أنا نبي)

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

Peygamberimiz Hz.Muhammed SAV 1400 yıl önce haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor...

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

(ثم يثني فيقول أنا ربكم)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

Peygamberimiz Hz.Muhammed SAV 1400 yıl önce haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor...

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

(يظهر الخزن؛ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye'de koronavirüs hastalarına negatif basınçlı odalarda özel olarak bakılıyor
Türkiye'de koronavirüs hastalarına negatif basınçlı odalarda özel olarak bakılıyor