Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV) 1400 yıl önce haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor...
Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (SAV), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Deccal, İlâhî dinlerde kıyamet alâmetlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstü güçlere sahip kişi. İşte herkesin merak ettiği o tüyler ürperten gerçekler...
10.06.2020 05:42
- Son Güncelleme: 10.06.2020 05:42
Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Kıyametin alametleri neler? Deccal ne zaman çıkacak? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek, daha sonra ise... İşte herkesin merak ettiği o tüyler ürperten gerçekler...
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