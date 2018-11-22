Türkiye'de Black Friday 2018 indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday nedir?

2018 Black Friday geldi çattı. Tüketici Black Friday 2018 indirimlerinden yararlanmak, istedikleri ürünleri alabilmek adına deyimi yerindeyse birbiriyle yarışacak. 2018 Black Friday indirimleri en çok arananlar biri oldu. Hal böyle olunca binlerce firma milyonlarla ürüne indirim yaptı. Peki Black Friday 2019 indirimleri hangi markalarda ve hangi ürünlerde olacak? İşte Black Friday 2018 indirimleri.

22 Kasım 2018 Perşembe, 13:10:48 Güncelleme: 13:51:57
Türkiyede Black Friday 2018 indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday nedir?

Birçok firmanın, binlerce çeşit üründe hatrı sayılır indirimler yaptığı Black Friday çattı. 2018 yılının Kara Cuma'sında da büyük indirimler tüketiciyi bekliyor olacak. Peki Black Friday nedir biliyor musunuz? İşte Black Friday 2018 indirimleri...

Türkiyede Black Friday 2018 indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday nedir?

Milyonlarca müşterinin mağaza ve online sitelere akın ettiği Black Friday için geri sayım başladı. Ülkemizde pek çok online alışveriş sitesi bu kapsamda indirim kampanyalarına şimdiden start verdi. İşte Türkiye'deki 'Black Friday' indirimleri...

Türkiyede Black Friday 2018 indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday nedir?

Beklenen Steam Sonbahar indirimleri başladı. Böylelikle Black Friday etkinliğinden Steam'de nasibini almış oldu. İşte Steam'in Black Friday'e denk gelen indirimleri ile fiyatı düşen öne çıkan oyunlar...

Türkiyede Black Friday 2018 indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday nedir?

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Önceki Fiyatı: 76,99 TL

İndirim Oranı: %30

Şu Anki Fiyatı: 53,89

Türkiyede Black Friday 2018 indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday nedir?

Age of Empires II HD

Önceki Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %80

Şu Anki Fiyatı: 6,20 TL

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