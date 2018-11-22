Türkiyede Black Friday 2018 indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday nedir?

Türkiye'de Black Friday 2018 indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday nedir?
2018 Black Friday geldi çattı. Tüketici Black Friday 2018 indirimlerinden yararlanmak, istedikleri ürünleri alabilmek adına deyimi yerindeyse birbiriyle yarışacak. 2018 Black Friday indirimleri en çok arananlar biri oldu. Hal böyle olunca binlerce firma milyonlarla ürüne indirim yaptı. Peki Black Friday 2019 indirimleri hangi markalarda ve hangi ürünlerde olacak? İşte Black Friday 2018 indirimleri.
22 Kasım 2018 Perşembe, 13:10:48 Güncelleme: 13:51:57
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