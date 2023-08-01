Türkiye'de kırmızı alarm verildi! Gecemiz gündüzümüz burnumuzdan gelecek! Çarşamba, Perşembe ve Cuma tavan yapacak!

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle farklı iklim etkilerine maruz kalan bir ülkedir. Geçtiğimiz hafta, ülkemiz Afrika sıcaklarının altında kavrulmuştu, ancak şimdi de Balkan soğuklarının etkisi altına girmiştir. Meteoroloji sitesi Hava Forum'un önemli bir paylaşımına göre, Arabistan üzerinden Türkiye'ye doğru yol alan 1. Basra sıcak hava dalgası ülkemizi etkileyecek. Sıcak ve nemli günler bizi bekliyor. Türkiye, Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olması ve üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle çeşitli iklimlerin etkisine maruz kalmaktadır.
Afrika sıcakları, Türkiye'de sıcaklık artışı, yüksek nem oranı ve kuraklık riski gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Bu sıcak hava kütleleri, Sahra Çölü ve çevresinde yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı hava oluşmasıyla meydana gelir. Rüzgarlar aracılığıyla kara kütlesine taşınırlar ve Türkiye gibi uzak bölgelere ulaşabilirler. Bu durum, tarım, su kaynakları ve sağlık gibi birçok sektörü etkileyebilir. Afrika sıcaklarının etkisi altında Türkiye'de sıcaklık artar ve nem oranı yükselir. Bu durum, tarım alanında büyük sorunlara yol açabilir. Bitkilerin susuz kalması ve verimsizlik riski artar, tarımsal ürünlerin yetişme süreçleri olumsuz etkilenir.
Balkan Soğuklarının Etkisi
Balkan soğukları ise, Balkanlar ve Doğu Avrupa'da oluşan soğuk hava kütleleridir. Kuzey ve kuzeydoğu yönünden esen rüzgarlarla bu soğuk hava Türkiye'ye taşınır. Balkan soğuklarının etkisi altında Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde sıcaklık düşer, don ve buzlanma görülebilir. Bu durum tarımsal faaliyetleri, enerji tüketimini ve ulaşımı olumsuz yönde etkiler.
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