Türkiye’de 3 milyon kişi yer değiştirdi! En çok göç alan il belli oldu

2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arası göç etti Ülkemizde 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir sürdürerek 2023 yılında %4,04 oldu. Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arası göç etti. Bu nüfusun %47,9'unu erkekler, %52,1'ini ise kadınlar oluşturuyor.

Göç rekoru İstanbul'da



Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakılacak olursa, İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.