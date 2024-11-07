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Bu park masallardan fırlamış gibi görünüyor! İstanbul'a 3 saat uzaklıkta

İstanbul'a 3 saat uzaklıkta olan bu park adeta sonbaharın bütün renklerini kucaklıyor. Bolu'nun dört mevsim büyülemeye devam eden milli parkına yakından bakıyoruz. Nasıl gidilir, giriş ücreti var mı? İşte doğa harikası rotaya dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 10:22 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 10:36
Bu park masallardan fırlamış gibi görünüyor! İstanbul’a 3 saat uzaklıkta

Bolu il sınırlarında yer alan Yedigöller Milli Parkı, doğa tutkunlarının en sevdiği rotalardan biri. Bolu şehir merkezine yaklaşık 43 kilometre mesafede bulunan bu milli park her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor. Özellikle sonbaharda adeta bir renk paletine dönüşen park, görenleri kendine hayran bırakıyor. Peki bu parka nasıl gidilir? İstanbul'a uzaklığı nedir? İşte merak edilen detaylar ve rota bilgisi...

Bu park masallardan fırlamış gibi görünüyor! İstanbul’a 3 saat uzaklıkta

İsmini 7 farklı gölden alıyor

Yedigöller adını parkta bulunan yedi farklı gölden alır: Büyük Göl, Küçük Göl, Nazlı Göl, Sazlı Göl, İnce Göl, Derin Göl ve Serin Göl. Bu göller bölgenin doğal zenginliğini oluşturan unsurlardan sadece birkaçı.

Bu park masallardan fırlamış gibi görünüyor! İstanbul’a 3 saat uzaklıkta

Zengin bitki örtüsüne sahip

Parkın en dikkat çeken özelliklerinden biri de bitki örtüsüdür. Yedigöller, Türkiye'nin en zengin bitki örtülerine sahip alanlarından biridir. Ormanın derinliklerinde kayın, gürgen, meşe, akçaağaç, kızılağaç ve titrek kavak gibi ağaçlar sıklıkla görülür. Özellikle sonbaharda bu ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kırmızıya bürünür ve parkın her köşesinde adeta bir renk cümbüşü yaşanır.

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