Bu park masallardan fırlamış gibi görünüyor! İstanbul’a 3 saat uzaklıkta

Bolu il sınırlarında yer alan Yedigöller Milli Parkı, doğa tutkunlarının en sevdiği rotalardan biri. Bolu şehir merkezine yaklaşık 43 kilometre mesafede bulunan bu milli park her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor. Özellikle sonbaharda adeta bir renk paletine dönüşen park, görenleri kendine hayran bırakıyor. Peki bu parka nasıl gidilir? İstanbul'a uzaklığı nedir? İşte merak edilen detaylar ve rota bilgisi...
İsmini 7 farklı gölden alıyor
Yedigöller adını parkta bulunan yedi farklı gölden alır: Büyük Göl, Küçük Göl, Nazlı Göl, Sazlı Göl, İnce Göl, Derin Göl ve Serin Göl. Bu göller bölgenin doğal zenginliğini oluşturan unsurlardan sadece birkaçı.
Zengin bitki örtüsüne sahip
Parkın en dikkat çeken özelliklerinden biri de bitki örtüsüdür. Yedigöller, Türkiye'nin en zengin bitki örtülerine sahip alanlarından biridir. Ormanın derinliklerinde kayın, gürgen, meşe, akçaağaç, kızılağaç ve titrek kavak gibi ağaçlar sıklıkla görülür. Özellikle sonbaharda bu ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kırmızıya bürünür ve parkın her köşesinde adeta bir renk cümbüşü yaşanır.