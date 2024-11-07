Bu park masallardan fırlamış gibi görünüyor! İstanbul’a 3 saat uzaklıkta

Bolu il sınırlarında yer alan Yedigöller Milli Parkı, doğa tutkunlarının en sevdiği rotalardan biri. Bolu şehir merkezine yaklaşık 43 kilometre mesafede bulunan bu milli park her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor. Özellikle sonbaharda adeta bir renk paletine dönüşen park, görenleri kendine hayran bırakıyor. Peki bu parka nasıl gidilir? İstanbul'a uzaklığı nedir? İşte merak edilen detaylar ve rota bilgisi...

İsmini 7 farklı gölden alıyor Yedigöller adını parkta bulunan yedi farklı gölden alır: Büyük Göl, Küçük Göl, Nazlı Göl, Sazlı Göl, İnce Göl, Derin Göl ve Serin Göl. Bu göller bölgenin doğal zenginliğini oluşturan unsurlardan sadece birkaçı.