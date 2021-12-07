Türkiye'de 25 ilçe il olabilir! İşte il olmaya aday o ilçeler...
Türkiye'de bazı ilçelerin bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterleri incelendi. Türkiye'de birçok ilçe gerek nüfusu gerek ilçedeki hareketliliği ile il olmaya göz kırpıyor. Kalabalık nüfusu ve işlek yaşamıyla dikkat çeken birçok ilçe, il olacağı günü bekliyor. Peki Türkiye'de il olabilecek ilçeler hangileri? Hangi ilçelerimiz il olmaya adaylar? İşte Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...
07.12.2021 14:38
- Son Güncelleme: 07.12.2021 14:38