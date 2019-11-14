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Türkiye'de 1 yıl içinde kaç tane deprem oluyor? İşte korkutan sonuç...

Türkiye'de yılda ortalama kaç deprem oluyor? Hiç bu sorunun yanıtı merak ettiniz mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı veriler hayli korkutucu. Anadolu'da son bir asırda 56 büyük deprem yaşandı ve 80 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. 59 milyon vatandaş da deprem riskli alanlarda ikamet ediyor.

14.11.2019 14:51 - Son Güncelleme: 14.11.2019 15:46
Türkiye'de 1 yıl içinde kaç tane deprem oluyor? İşte korkutan sonuç...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Anadolu'da son bir asırda 56 büyük deprem yaşandı ve 80 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Türkiye'de 1 yıl içinde kaç tane deprem oluyor? İşte korkutan sonuç...

Yıllık ortalama 23 bin depremin meydana geldiği Türkiye'de, yaklaşık 59 milyon vatandaş deprem riskli alanlarda ikamet ediyor.

Türkiye'de 1 yıl içinde kaç tane deprem oluyor? İşte korkutan sonuç...

Depreme dayanıklı kentler inşa edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 53 farklı şehirde ilan edilen 240 riskli alanda çalışmalara başlandı.

Türkiye'de 1 yıl içinde kaç tane deprem oluyor? İşte korkutan sonuç...

Bu kapsamda 48 farklı ilde, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere yaklaşık 46 bin hektarlık "Rezerv Yapı Alanı" belirlendi. Ülkenin tamamında 1 milyon 330 bin konut dönüştürülürken, 5 milyondan fazla vatandaşın da can ve mal güvenliği sağlandı. Ancak Türkiye'de 1,5 milyon konutun da en fazla 5 yıl içinde dönüştürülmesi gerekiyor.

Türkiye'de 1 yıl içinde kaç tane deprem oluyor? İşte korkutan sonuç...

13 MİLYAR LİRA KAYNAK KULLANILDI

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 13 milyar lira kaynak kullanıldı. İller Bankası aracılığıyla belediyelere 4 milyar lira kredi ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlandı.

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