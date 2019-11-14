Türkiye'de 1 yıl içinde kaç tane deprem oluyor? İşte korkutan sonuç...
Türkiye'de yılda ortalama kaç deprem oluyor? Hiç bu sorunun yanıtı merak ettiniz mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı veriler hayli korkutucu. Anadolu'da son bir asırda 56 büyük deprem yaşandı ve 80 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. 59 milyon vatandaş da deprem riskli alanlarda ikamet ediyor.
14.11.2019 14:51
- Son Güncelleme: 14.11.2019 15:46
Bu kapsamda 48 farklı ilde, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere yaklaşık 46 bin hektarlık "Rezerv Yapı Alanı" belirlendi. Ülkenin tamamında 1 milyon 330 bin konut dönüştürülürken, 5 milyondan fazla vatandaşın da can ve mal güvenliği sağlandı. Ancak Türkiye'de 1,5 milyon konutun da en fazla 5 yıl içinde dönüştürülmesi gerekiyor.
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