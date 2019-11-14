Türkiye'de 1 yıl içinde kaç tane deprem oluyor? İşte korkutan sonuç...

Bu kapsamda 48 farklı ilde, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere yaklaşık 46 bin hektarlık "Rezerv Yapı Alanı" belirlendi. Ülkenin tamamında 1 milyon 330 bin konut dönüştürülürken, 5 milyondan fazla vatandaşın da can ve mal güvenliği sağlandı. Ancak Türkiye'de 1,5 milyon konutun da en fazla 5 yıl içinde dönüştürülmesi gerekiyor.