Baba Vanga 40 sene önce onun geleceğini söylemişti! Varis Kaede'nin kehanetleri korkunç... Türkiye...

Baba Vanga'yı artık bilmeyen kalmadı. Bulgaristan'dan dünyaya yayılan bir şöhreti olan Baba Vanga, dünyanın geleceğine dair pek çok kehanette bulundu. Bunların pek çoğu gerçekleşti. Bazıları ise henüz gerçekleşmedi, belki de hiç gerçekleşmeyecek.

Baba Vanga 1996 yılında yılında hayatını kaybetti. Vanga Nine ölümünden önce 'Benim psişik güçlerim benden sonra kör bir kıza geçecek. O her kes gibi olmayacak ve çok özel olacak. Onu mutlaka bulun.' demiştir. Ve yıllar sonra ortaya çıkan 15 yaşındaki bir kızın Baba Vanga'nın mirasçısı olduğu iddia ediliyor. Ve onunda geleceğe dair kehanetleri var.