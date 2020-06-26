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Türkiye ve dünyada hilal ve gün batımı manzaraları hayran bıraktı

Türkiye ve dünyada dün hem hilalin görünümü hem de gün batımı görüntüleri hayran bıraktı. ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Kulesi (Empire State) üzerinde gece vakti görülen hilal güzel görüntüler oluşturdu. Gün batımının ardından ayın aldığı hilal görünümü Gaziantep semalarında görsel şölen oluşturdu. İşte hayran bırakan o anlar...

26.06.2020 11:46 - Son Güncelleme: 26.06.2020 11:46
Türkiye ve dünyada hilal ve gün batımı manzaraları hayran bıraktı

TÜRKİYE'DE HAYRAN BIRAKAN HİLAL...

Gün batımının ardından ayın aldığı hilal görünümü Gaziantep semalarında görsel şölen oluşturdu.Gaziantep'te ayın yeri ile güneş arasındaki açının 90'dan küçük olduğu hilal evresi görsel şölene neden oldu. Ayın hilal hali, gece ilerleyen saatlere kadar çıplak gözle de görülebildi.Tarihte birçok önem atfedilen ayın evreleri içinde dolunay güzellik ve parlaklık, hilal ise bunlarla birlikte yenilik, doğum ve taze hayat simgesi kabul edilir.

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Türkiye ve dünyada hilal ve gün batımı manzaraları hayran bıraktı

ABD'DE MÜTHİŞ GÜNBATIMI VE HİLAL GÖRÜNTÜLERİ

Türkiye ve dünyada hilal ve gün batımı manzaraları hayran bıraktı
Türkiye ve dünyada hilal ve gün batımı manzaraları hayran bıraktı
Türkiye ve dünyada hilal ve gün batımı manzaraları hayran bıraktı
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