Fatih Sultan Mehmed bu gerçeği herkesten sakladı! Yıllar sonra ortaya çıktı, meğer...
600 yıl boyunca dünyanın bir çok yerine hükmeden Osmanlı Devleti'ni yöneten Osmanlı Padişahları'nı, genellikle tarih kitaplarından tanıdığımız yüzleri ile biliriz. Fakat onların özel bir hayatı olduğu pek aklımıza gelmez. Oysa Osmanlı Padişahları'nın oldukça ilginç kişisel özellikleri bulunmakta ve bunlar pek fazla bilinmiyor. Özellikle Fatih Sultan Mehmed hakkındaki ilginç bilgilere çok şaşıracaksınız. İşte Osmanlı Padişahları'nın bilinmeyen özellikleri.
Osmanlı Devleti ve Osmanlı Padişahları denince akıllarımıza büyük ihtimalle her daim savaşlarda ordularının başında olan, savaşan insanlar gelir. Özel hayatları, ilgi alanları veya fobileri genellikle pek bilinmeyen Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri sizi çok şaşırtacak.
OSMAN GAZİ
-Ayakta dururken elleri dizlerini geçerdi. Bu tariften ya bacaklarının kısa ya da ellerinin normalden uzun olduğunu anlıyoruz ki,bu vücut yapısı Halife Abdülmecit'e kadar 600 küsür yıl boyunca yaşamıştır.
-Yemek sırasında değil ama yemekten önce müzik dinlerdi.
-Bazı kaynaklar onun pehlivanlık yaptığını ve gayet sağlam bir silahşor olduğunu yazar.
ORHAN GAZİ
-Osmanlı padişahları içinde 36 yıl süre ile en uzun hükümdarlık yapan üçüncü sultandır.
-Orhan Bey'in bir özelliği de, yüz kadar kaleye hakim olması ve çoğu zamanını bunları dolaşmakla geçirmesidir. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.
-Salı ve Perşembe günleri oruç tutar, Mevlana hazretlerine hürmeten başına sikke giyer ve üstüne de bir beyaz sarık sarardı.
I.MURAD(Hüdavendigar)
-Batı kaynaklarında hayırhah bir hükümdar, yorulmak bilmeyen bir avcı ve kibar bir şövalye olarak öne çıktı ve 'doğruluğun simgesi' olarak tanındı.
-Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır.
-Bizzat savaş meydanında, uğradığı bir suikastla şehit edilen tek Osmanlı padişahıdır.
YILDIRIM BAYEZİD
-Bayezid bir senede Sinop'tan Eflâk'a geçip, bir yılda yıldırım gibi yedi kere yetiştiği için Emir Sultan Bursa'da 'Bayezid im, sen Yıldırım oldun" demiş ve adı Yıldırım Bayezid Han olmuştur.
-Kaynaklarda şiir yazdığı söylenen ilk padişahtır ve şiirlerinde 'Yıldırım mahlasını kullanmıştır.
-Bir özelliği de İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahı olmasıdır. Hatta bir değil birkaç defa kuşatmıştır.
ÇELEBİ MEHMET
-Osmanlı'yı Timur fetretinden çıkaran hünkâr devletin ikinci kurucusu olarak bilinir.
-Şehzadeliğinde 'Güreşçi Çelebi diye anılmıştır.
-El sanatı olarak urgancılıkla(kalın ip)iştigal etmiştir.
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Her Cuma gecesi, öz malından yemek pişirtip yoksullara kendi eliyle dağıtırmış.
-Çelebi Mehmet babası gibi avcılığa meraklı biriydi. Nitekim Edirne'de bir av partisi sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp belkemiği zedelenmek ve ardından vücuduna inmek suretiyle vefat ettiğini biliyoruz.