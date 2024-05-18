Türkiye rakiplerine göz açtırmadı: NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Mehmetçik hepsini solladı

Türkiye, ABD merkezli Globalfire tarafından yapılan bir değerlendirme sonucunda NATO'nun en güçlü orduları arasında önemli bir yükseliş kaydetti. Bu değerlendirme, Türkiye'nin sadece Avrupa'da değil, dünya genelindeki rakiplerine de ciddi bir fark attığını gösteriyor. Türkiye'nin askeri gücündeki bu artış, son yıllarda yapılan stratejik hamleler ve modernizasyon çalışmaları ile yakından ilişkilidir.