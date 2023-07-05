Türkiye kıpkırmızı oldu! Peş peşe uyarı yapıldı: Ortalık dayanılmaz olacak! İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Adana...
Yaz mevsimiyle birlikte dikkatleri üzerine çeken El Nino hava olayıyla ilgili olarak meteoroloji uzmanlarından alarmlar gelmeye devam ediyor. El Nino'nun etkisiyle ülkemizde hava şartlarında belirgin değişiklikler yaşanması bekleniyor ve bu durum vatandaşların dikkatli olmalarını gerektiriyor.
Pasifik Okyanusu'nda başlayan ve gezegenin 1-2 yıl süresince ısınmasına yol açan El Nino fenomeni, Türkiye'yi de etkisi altına alacak. Uzmanlar, bu hava olayının ülkemizde bazı olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşte El Nino fenomeniyle ilgili gelen uyarılar. El Nino'nun en belirgin etkilerinden biri, kuraklık ve su kaynaklarındaki azalmadır. Türkiye'de tarım sektörü ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu durum, tarımsal üretimi ve su kaynaklarının kullanımını olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, bu dönemde su kaynaklarının ve tarımın yönetiminin daha dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yapıyor.
Uzmanlar, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin de 2024'te El Nino etkisiyle aşılabileceğinden endişeli.
El Nino'nun 2024 baharına kadar etkin olması ve sonrasında yavaş yavaş etkisini yitireceği düşünülüyor.
EL NİNO NEDİR?
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin açıklamasına göre; El Nino hava olayı Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur. El Nino fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus'un çok ötesine kadar ulaşabilir.