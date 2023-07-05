Türkiye kıpkırmızı oldu! Peş peşe uyarı yapıldı: Ortalık dayanılmaz olacak! İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Adana...

Pasifik Okyanusu'nda başlayan ve gezegenin 1-2 yıl süresince ısınmasına yol açan El Nino fenomeni, Türkiye'yi de etkisi altına alacak. Uzmanlar, bu hava olayının ülkemizde bazı olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşte El Nino fenomeniyle ilgili gelen uyarılar. El Nino'nun en belirgin etkilerinden biri, kuraklık ve su kaynaklarındaki azalmadır. Türkiye'de tarım sektörü ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu durum, tarımsal üretimi ve su kaynaklarının kullanımını olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, bu dönemde su kaynaklarının ve tarımın yönetiminin daha dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yapıyor.