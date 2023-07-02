3 Temmuz dolunayından etkilenecek burçlar belli oldu! En şanslı 6 burç, zengin olacaklar! Avuç avuç para kazanacaklar!
Temmuz ayına girer girmez Dolunay bizleri karşılayacak. Astrologlar 3 Temmuz'da Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ı ve bu Dolunay'ın burçlara etkilerini açıkladı. Özellikle 6 burç işaret edildi. Zenginlik, şans ne ararsanız o burçlarda olacak! İşte 3 Temmuz dolunayından etkilenecek burçlar...
2023 yılının Temmuz ayında Oğlak burcunun 11. derecesinde bir dolunay meydana gelecek. 3 Temmuz'da gerçekleşecek olan dolunaydan etkilenecek burçlar belli oldu. En şanslı 6 burç seçildi. İş teklifleri, aniden gelen paralar, şanslı günler daha neler neler! Fırsatlarla dolu dolunay o burçları bekliyor. İşte Astrologların yorumlarıyla 3 Temmuz dolunayından etkilenecek burçlar...
3 Temmuz 2023 İstanbul saati ile saat 14:38'de, Oğlak burcunun 11. derecesinde meydana gelecek dolunay ortalama 10 gün etkili olacak.
Merkür bu dolunay zamanında Sirius sabit yıldızı ile birlikte. Astrolojide şanslı yıldızlardan birisidir. Mars Jüpiter doğasındadır. Destekleyici bir konumda ise şöhret, onur ve zenginlik vaat eder. Küçük bir adım büyük sonuçlar getirebilir.