Türkiye kıpkırmızı oldu! Ardı ardına uyarı yapıldı: Ortalık çok fena olacak! İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Adana...
Pasifik Okyanusu'nda başlayan ve gezegenin 1-2 yıl süresince ısınmasına yol açan El Nino fenomeni, Türkiye'yi de etkisi altına alacak. Uzmanlar, bu hava olayının ülkemizde bazı olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşte El Nino fenomeniyle ilgili gelen uyarılar. El Nino'nun en belirgin etkilerinden biri, kuraklık ve su kaynaklarındaki azalmadır. Türkiye'de tarım sektörü ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu durum, tarımsal üretimi ve su kaynaklarının kullanımını olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, bu dönemde su kaynaklarının ve tarımın yönetiminin daha dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yapıyor.
Tüm ülkeyi etkisi altına alacak El Nino için peş peşe alarm verildi. Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz 016'da yaşanan aşırı sıcakların ardından bu sene yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağını ifade etti. El Nino sebebiyle yaz boyu tüm ülkenin yüksek sıcaklığa karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İşte El Nino hava olayı ve ülkemizi etkileyeceği o tarih...
Uzmanlar, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin de 2024'te El Nino etkisiyle aşılabileceğinden endişeli.
El Nino'nun 2024 baharına kadar etkin olması ve sonrasında yavaş yavaş etkisini yitireceği düşünülüyor.
EL NİNO NEDİR?
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin açıklamasına göre; El Nino hava olayı Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur. El Nino fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus'un çok ötesine kadar ulaşabilir.