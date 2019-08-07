GaleriYaşam

Türkiye Kabe'nin hangi cephesinde kalıyor? İşte ülkelere göre kıble yönü

Pusula, pusulalı seccade gibi cihazlarınız yok, var da doğruluğundan emin değilseniz kıbleyi tahmini bulmanız gerekecek. Sabah güneşin doğduğu yönü tespit etmelisiniz.. Sol kolumuzu doğuya, sağ kolumuzu batıya uzattığımızda kuzey yönü arkamızda kıble yönü olan güney ise ön cephemizde kalacaktır. 99'luk tesbihi çevirme yöntemi de kıble bulma yöntemleri arasındadır. Kıble açısı; Kabe'nin bulunduğu nokta, bizim bulunduğumuz nokta ve kuzey kutbu arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün açı cinsinden ifadesidir. Türkiye Kabe'nin hangi cephesinde kalıyor? Türkiye'de kıbleyi bulmak için yönünüzü nereye çevirmeniz gerekiyor? Hangi ülke Kabe'nin hangi cephesinde? İşte ülkelerin Kabe'nin hangi açısında kaldığını ve Kabe'nin neresine baktığını anlatan infografik çalışma.

07.08.2019 14:45 - Son Güncelleme: 07.08.2019 14:53
Türkiye Kabe'nin hangi cephesinde kalıyor? İşte ülkelere göre kıble yönü

KENYA, ETİYOPYA, MOZAMBİK

KABE'NİN GÜNEY CEPHESİNDE YER ALIYOR

Türkiye Kabe'nin hangi cephesinde kalıyor? İşte ülkelere göre kıble yönü

YEMEN

KABE'NİN GÜNEYDOĞU CEPHESİNDE YER ALIYOR

Türkiye Kabe'nin hangi cephesinde kalıyor? İşte ülkelere göre kıble yönü

YENİ ZELANDA, TAZMANYA

KABE'NİN GÜNEYDOĞU CEPHESİNDE YER ALIYOR

Türkiye Kabe'nin hangi cephesinde kalıyor? İşte ülkelere göre kıble yönü

AVUSTRALYA, MALEZYA, ENDONEZYA

KABE'NİN GÜNEYDOĞU CEPHESİNDE YER ALIYOR

Türkiye Kabe'nin hangi cephesinde kalıyor? İşte ülkelere göre kıble yönü

HİNDİSTAN, TAYLAND, FİLİPİNLER

KABE'NİN DOĞU CEPHESİNDE YER ALIYOR

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Uçakta mideleri ağızlara getiren olay! Yolculara aldırış etmeden uluorta...
Uçakta mideleri ağızlara getiren olay! Yolculara aldırış etmeden uluorta...