Türkiye Kabe'nin hangi cephesinde kalıyor? İşte ülkelere göre kıble yönü

Pusula, pusulalı seccade gibi cihazlarınız yok, var da doğruluğundan emin değilseniz kıbleyi tahmini bulmanız gerekecek. Sabah güneşin doğduğu yönü tespit etmelisiniz.. Sol kolumuzu doğuya, sağ kolumuzu batıya uzattığımızda kuzey yönü arkamızda kıble yönü olan güney ise ön cephemizde kalacaktır. 99'luk tesbihi çevirme yöntemi de kıble bulma yöntemleri arasındadır. Kıble açısı; Kabe'nin bulunduğu nokta, bizim bulunduğumuz nokta ve kuzey kutbu arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün açı cinsinden ifadesidir. Türkiye Kabe'nin hangi cephesinde kalıyor? Türkiye'de kıbleyi bulmak için yönünüzü nereye çevirmeniz gerekiyor? Hangi ülke Kabe'nin hangi cephesinde? İşte ülkelerin Kabe'nin hangi açısında kaldığını ve Kabe'nin neresine baktığını anlatan infografik çalışma.

07.08.2019 14:45 - Son Güncelleme: 07.08.2019 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





