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Uçakta mideleri ağızlara getiren olay! Yolculara aldırış etmeden uluorta...

Yolculuklarda nezaket kuralları gereği diğer yolculara saygı göstermek diğer yolcuları rahatsız etmemek önemlidir. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen bu fotoğrafı olay oldu. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...

07.08.2019 14:06 - Son Güncelleme: 07.08.2019 14:07
Uçakta mideleri ağızlara getiren olay! Yolculara aldırış etmeden uluorta...

Uçak yolcularının zaman zaman ilginç, zaman zaman mide bulandıran anlarını paylaşan 'Passengershaming' hesabındaki bu fotoğrafları görünce, bir daha uçağa binmek istemeyebilirsiniz!

Uçakta mideleri ağızlara getiren olay! Yolculara aldırış etmeden uluorta...

İşte onlardan biri daha. Uçakta bir başka yolcu tarafından görüntülenen bu adam uluorta tuvaletini yaptı.

Uçakta mideleri ağızlara getiren olay! Yolculara aldırış etmeden uluorta...

İşte mideleri ağza getiren o garip anlar...

Uçakta mideleri ağızlara getiren olay! Yolculara aldırış etmeden uluorta...
Uçakta mideleri ağızlara getiren olay! Yolculara aldırış etmeden uluorta...
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