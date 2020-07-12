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Türkiye için kritik dönem! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Yanıldık!
Türkiye için kritik dönem! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Yanıldık!
Temmuz ayıyla birlikte koronavirüs günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesi hedeflenirken, beklenen tablo gerçekleşmedi. Normalleşme süreciyle birlikte 1000'in altına inmeyen günlük vaka sayısıyla ilgili konuşan uzman isimler, "Virüs bitti, her şey normale döndü" yanılgısına düşüldüğünü söyleyerek uyardı.
12.07.2020 08:07
- Son Güncelleme: 12.07.2020 08:07
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana dört ay geçti. Geride kalan 120 günlük salgın tablosunu değerlendiren uzmanlar, Temmuz ayı için hedeflenen "100 vaka" sayısının çok uzağında kalındığını belirtti.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Eylül ortasına kadar toplum olarak en disiplinli şekilde kurallara uyarsak vaka sayısı 100'ün altına iner. Önümüzdeki iki aylık süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy ise "Son 40 günlük süreyi, yaz fırsatını iyi değerlendiremedik. Önümüzdeki 40 günü iyi değerlendirip, 100 vaka sayısının altına düşmek bizim elimizde" dedi.
BEKLENEN OLMADI
Salgındaki artış hızı bakımından 11 Nisan'da tepe noktayı gören Türkiye'de 24 Nisan kırılma günü olmuştu. Bu tarihte ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçerken, 10 Mayıs itibarıyla vaka artış hızı yüzde 1 seviyesine geriledi.
Yaz ayında vaka sayısının 100'ün altına inmesi hedeflenirken, Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte beklenen tablo gerçekleşmedi. Hem yeni vaka sayısı hem yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı Mayıs'ın ikinci yarısına göre artış gösterirken, ülke genelinde 12 Haziran'dan bugüne kadar günlük vaka sayısı bin 195 ile bin 24 arasında seyretti ve vaka artış hızı da yüzde 1 seviyesine sabitlendi.