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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Uçakta pilot koltuklarının üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye, "Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır?" sorusu damga vurdu. Peki, "Uçak kokpitleri hangi hayvanın postuyla kaplanır?" İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o soru ve yeni bölümden kareler...

11.07.2020 23:25 - Son Güncelleme: 11.07.2020 23:39
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Uçakta pilot koltuklarının üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır?

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Uçakta pilot koltuklarının üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır?

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye, "Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır?" sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Uçakta pilot koltuklarının üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır?

Peki, "Uçak kokpitleri hangi hayvanın postuyla kaplanır?"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Uçakta pilot koltuklarının üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o soru ve yeni bölümden kareler...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Uçakta pilot koltuklarının üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır?

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