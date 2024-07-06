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TÜRKİYE HOLLANDA maçı şifresiz canlı izle ekranı! TRT 1 sinyal yok hatası çözümü, neden şifreli kanal diyor?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Çeyrek final maçları oynanıyor ve futbolseverler nefeslerini tutmuş durumda. Bugün oynanacak Türkiye-Hollanda maçı ile yarı finale çıkacak takımlar netleşecek. Ancak bazı futbolseverler maçları izlemek konusunda sıkıntı yaşıyor. Özellikle TRT 1'in şifreli yayın yapması bu sorunların başında geliyor. Peki, TRT 1 neden şifreli kanal diyor? EURO 2024 yayınları gerçekten şifreli mi?

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 21:52 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 21:51
TÜRKİYE HOLLANDA maçı şifresiz canlı izle ekranı! TRT 1 sinyal yok hatası çözümü, neden şifreli kanal diyor? 1

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ederken, Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçı büyük bir ilgiyle bekleniyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin şifre sorununu çözmek için yukarıda belirtilen adımları takip etmeleri yeterli olacak. Ayrıca, TRT 1'in resmi kanalları üzerinden de maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE HOLLANDA maçı şifresiz canlı izle ekranı! TRT 1 sinyal yok hatası çözümü, neden şifreli kanal diyor? 2

TRT 1 Neden Şifreli Yayın Yapıyor?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası boyunca TRT 1'in şifreli yayın yapmasının temel nedeni, UEFA'nın uyguladığı "uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası"dır. Bu politika gereği, dünyadaki tüm resmi yayıncıların ülke sınırlarını aşan frekanslarını maçlar esnasında şifrelemesi gerekiyor. Böylelikle, sadece ilgili ülkenin vatandaşları maçları izleyebiliyor.

TÜRKİYE HOLLANDA maçı şifresiz canlı izle ekranı! TRT 1 sinyal yok hatası çözümü, neden şifreli kanal diyor? 3

TRT 1 Frekans Bilgileri ve Şifre Kaldırma Yöntemi

TRT 1, futbolseverlerin bu sorunu aşabilmeleri için frekans bilgilerini ve şifre kaldırma yöntemlerini paylaştı. İşte TRT 1'in frekans bilgileri ve şifre kaldırma adımları:

TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri:

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol Oranı: 30000
  • FEC: ¾

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