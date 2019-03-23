GaleriYaşam

Türkiye gördüğü en büyük aşktı! Musa ve Sarah'ın son hallerine bakın

Tüm Türkiye İngiliz Sarah Cook ve Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç'ın aşkını dizi izler gibi ana haber bültenlerinden izlemişti. İkilinin aşkı 90'lu yıllara damga vurmuştu. Peki büyük aşkın kahramanları Musa ve Sarah şimdi neler yapıyor dersiniz?

23.03.2019 13:56 - Son Güncelleme: 23.03.2019 14:01
Türkiye gördüğü en büyük aşktı! Musa ve Sarah'ın son hallerine bakın

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU AŞK

İngiliz Sarah Cook ile Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç'ın aşk 90'lu yıllara damga vurmuştu. Tüm Türkiye, Musa ve Sarah'ın aşkını haber bültenlerinden takip ediyordu. Büyük aşkın kahramanları Musa ve Sarah şimdi neler yapıyor dersiniz? Kahramanmaraşlı delikanlı Musa ve 13 yaşındaki İngiliz Sarah'ın yolları Alanya'da kesişir ve büyük aşk orada başlar.

Türkiye gördüğü en büyük aşktı! Musa ve Sarah'ın son hallerine bakın

AŞKI İÇİN DİN DEĞİŞTİRDİ

Sarah'ın ailesinin tüm ısrarlarına rağmen ikili aşklarından asla vazgeçmez ve Türkiye'nin gündemine oturan aşk evlilkle sonlanır. Sarah büyük aşkı Musa için Kahramanmaraş'a gelin gider ve Müslüman olur.

Türkiye gördüğü en büyük aşktı! Musa ve Sarah'ın son hallerine bakın

İNGİLTERE'DE YAKIN TAKİPTE

O dönem ikilinin büyük aşkını İngiltere'de yakından takip etmekte ve her gelişmeyi manşetten duyurmaktadır. Kısa süre sonra aşkları dillere destan olan ikilinin Muhammed adında bir erkek çocukları olur.

Türkiye gördüğü en büyük aşktı! Musa ve Sarah'ın son hallerine bakın

BÜYÜK AŞK BİTER

Tabii bu aşk hikayesinin bir de hukuksal tarafı vardır. Mevzu İngiltere ve Türkiye basınında geniş yer bulunca Musa'nın küçük yaşta kızı alıkoymak suçundan ceza alması gerektiği konuşulur. 28 gün hapishanede kalır Musa. Bu esnada Sarah, memleketine döner ve aşklarının meyvesi olan oğulları Muhammed'i de yanında götürür. Daha sonra Musa'dan kendi isteğiyle ayrılmak ister O günden sonra da bir daha Musa ile görüşmez.

Türkiye gördüğü en büyük aşktı! Musa ve Sarah'ın son hallerine bakın

İŞTE SON HALLERİ

Muhammed şimdi 18 yaşında kocaman bir delikanlı ve 3 kardeşi olan bir ağabey

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor! Baba Vanga'yı bile unutturdu
Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor! Baba Vanga'yı bile unutturdu