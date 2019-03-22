Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor! Baba Vanga'yı bile unutturdu

Baba Vanga ve Nostradamus gibi kahinleri daha önce duydunuz. Ancak onlar gibi biri daha var ki, ne şöhret sahibi oldu ne de kehanetleri dikkate alındı. Shipton Ana tıpkı diğerleri gibi her dediği çıkan ama ünlü olmayan bir kahin. İngiltere'de yaşamış olan Shipton Ana'nın kehanetleri tüyler ürperten cinsten. İşte günümüze dair de çok çarpıcı kehanetleri bulunan Shipton Ana kehanetleri ile ilgili tüm detaylar...

22.03.2019 16:37 - Son Güncelleme: 22.03.2019 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





