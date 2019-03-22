Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor! Baba Vanga'yı bile unutturdu
Baba Vanga ve Nostradamus gibi kahinleri daha önce duydunuz. Ancak onlar gibi biri daha var ki, ne şöhret sahibi oldu ne de kehanetleri dikkate alındı. Shipton Ana tıpkı diğerleri gibi her dediği çıkan ama ünlü olmayan bir kahin. İngiltere'de yaşamış olan Shipton Ana'nın kehanetleri tüyler ürperten cinsten. İşte günümüze dair de çok çarpıcı kehanetleri bulunan Shipton Ana kehanetleri ile ilgili tüm detaylar...
17. yüzyılın en büyük felaketlerinden birisi olan Ekim 1666'daki Londra veba salgınını ve yangınını öngördü. Tarihçi Pepys'in 1666 yılı günlüğünde Shipton Ana'nın öngörüsü açıkça yazmaktadır. Kehanetlerini nasıl yaptığı bilinmiyor, Kardinal Wolsey´in ölümünden sonra, sessiz ve sakin bir yaşam sürdürdüğü sanılıyor, zaten kaynaklarda nedense Wolsey olayından sonra ayrıntılı bilgilere artık rastlanmıyor, sanki o andan sonra Shipton Ana'dan söz etmek yasaklanmış gibi...
Shipton Ana, 1561 yılında Knaresborough'da Dropping Well yakınlarında öldü. Öldüğünde tüm Britanya'da tanınan ve sayılan bir kahineydi. Ölümünün zamanını ve nasıl olacağını önceden söylemişti, bu nedenle yaşamı boyunca engizisyondan hiç korkmadı, meslektaşlarının peş peşe öldürüldükleri Orta Çağ'da Shipton Ana, kendisine dokunamayacaklarını biliyordu. Öleceği günün sabahında yatağına yattı, uyudu ve bir daha uyanmadı. Kendi sözüyle üç yirmi ve bir onüç yıl yaşamıştı.